https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/astrolog-meral-guven-canli-yayindaki-sozleri-nedeniyle-gozaltina-alindi-1084255603.html
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı: Toplam 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı: Toplam 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin gözaltına alındı. Güven'in toplam 6 suç kaydı olduğu belirlendi. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T20:47+0300
2024-05-27T20:47+0300
2024-05-27T20:53+0300
gözaltı
son dakika
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, 'tehdit ve hakaret'ten iki olmak üzere, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'kasten yaralama', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma' ile 'taksirle yaralama' suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-cop-konteynerinde-parcalara-ayrilmis-halde-bulunan-erkek-cesedinin-kimligi-belli-oldu--1084253202.html
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meral güven twitter, meral güven kimdir, meral güven gözaltı, meral güven suç kaydı, meral güven neden gözaltına alındı
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı: Toplam 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
20:47 27.05.2024 (güncellendi: 20:53 27.05.2024)
Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin gözaltına alındı. Güven'in toplam 6 suç kaydı olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.
Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.
Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, 'tehdit ve hakaret'ten iki olmak üzere, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'kasten yaralama', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma' ile 'taksirle yaralama' suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.