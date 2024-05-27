https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/astrolog-meral-guven-canli-yayindaki-sozleri-nedeniyle-gozaltina-alindi-1084255603.html

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı: Toplam 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı: Toplam 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin gözaltına alındı. Güven'in toplam 6 suç kaydı olduğu belirlendi. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T20:47+0300

2024-05-27T20:47+0300

2024-05-27T20:53+0300

gözaltı

son dakika

astrolog

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1b/1084229127_0:1:1314:740_1920x0_80_0_0_901a59991a749f7322cb50bfeca297f8.png

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resen soruşturma başlattı.Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, 'tehdit ve hakaret'ten iki olmak üzere, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'kasten yaralama', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma' ile 'taksirle yaralama' suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/pendikte-cop-konteynerinde-parcalara-ayrilmis-halde-bulunan-erkek-cesedinin-kimligi-belli-oldu--1084253202.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral güven twitter, meral güven kimdir, meral güven gözaltı, meral güven suç kaydı, meral güven neden gözaltına alındı