https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/cumhurbaskani-erdogan-ispanya-basbakani-sanchez-ile-telefonda-gorustu-1084255429.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. İki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T20:42+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

pedro sanchez

ispanya

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Türkiye ile İspanya ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.Görüşmede Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/cumhurbaskani-erdogan-27-mayis-darbesi-adim-adim-uygulanan-bir-provokasyonun-sonucudur-1084239593.html

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recep tayyip erdoğan, pedro sanchez, ispanya, türkiye