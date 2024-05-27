https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/cumhurbaskani-erdogan-ispanya-basbakani-sanchez-ile-telefonda-gorustu-1084255429.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. İki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T20:42+0300
2024-05-27T20:42+0300
2024-05-27T20:55+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
pedro sanchez
ispanya
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082944503_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_0dff6888eb199f9e4ec7b93b28d08984.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Türkiye ile İspanya ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.Görüşmede Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/cumhurbaskani-erdogan-27-mayis-darbesi-adim-adim-uygulanan-bir-provokasyonun-sonucudur-1084239593.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082944503_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_b3ca1698041f21249a6250a4b54b1d88.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, pedro sanchez, ispanya, türkiye
recep tayyip erdoğan, pedro sanchez, ispanya, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
20:42 27.05.2024 (güncellendi: 20:55 27.05.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. İki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider, Türkiye ile İspanya ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.
Görüşmede Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail'in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.