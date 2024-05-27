Erdoğan: Çerçevesini darbecilerin çizdiği mevcut anayasamızla yola devam edemeyiz
12:31 27.05.2024 (güncellendi: 13:10 27.05.2024)
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çerçevesini darbecilerin çizdiği mevcut anayasamızla yola devam edemeyiz. Bu ülkede darbeler dönemi artık kapanmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda “Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu”nda konuştu:
27 Mayıs darbesi adım adım uygulanan bir provokasyonun sonucudur
Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır
Menderes ve arkadaşlarının şahsında önce mahkum edilen sonra idam edilen bizatihi milletin özgür iradesidir
Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz
Bu ülkede darbeler dönemi artık kapanmıştır
Bu ülkede fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona ermiştir
Çerçevesini darbecilerin çizdiği mevcut anayasamızla yola devam edemeyiz.
Mevcut anayasa problemlidir.
61 ve 82 anayasaları ideolojiktir, siyasal yanları zayıftır. Doğumundan itibaren sakattır, özürlüdür, sorun çözmekten ziyade kriz üretmeye daha uygundur.
Bu ülkede fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona ermiştir
Yeni anayasa milli bir ödevdir.
Bugüne kadar 36 binden fazla Filistinliyi şehit eden caniler, güvenli bölgedeki kampını füze ile bombaladı. Bu katliam terör devletinin kalleş yüzünü ifşa etti. Netanyahu ve cinayet şebekesi, kahramanca direnişi kıramıyor. Özendiği Hitler gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak