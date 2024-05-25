https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/cinin-tatbikati-abdyi-endiselendirdi-tek-cin-politikasini-taniyoruz-1084202366.html
Çin'in tatbikatı ABD'yi endişelendirdi: 'Tek Çin politikasını tanıyoruz'
Çin'in tatbikatı ABD'yi endişelendirdi: 'Tek Çin politikasını tanıyoruz'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tayvan ve çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından dolayı endişe duyduğunu belirterek 'Tek Çin' politikasını... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
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ortak askeri tatbikat
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.ABD'nin Çin'in faaliyetlerini yakından izlediğini belirten Miller, müteffiklerle 'ortak endişeler' konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.Miller, "Güçlü bir şekilde Pekin'e itidalli davranması çağrısında bulunuyoruz" mesajını vererek, 'rutin demokratik bir geçişi' askeri kışkırtmalar için bahane olarak göstermenin gerginliği artıracağı uyarısında bulundu.ABD'nin 'Tek Çin Politikası'na bağlılığını koruduğunun altını çizen Miller, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından derin endişe duyduğunu vurguladı.Ne olmuştu? Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu belirtilmişti.Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in 23 ve 24 Mayıs'ta Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın parçasını oluşturuyor.Pekin yönetimi, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı, 'Müşterek Kılıç-2024A' adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceğini bildirmişti.Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, 'bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma' ve 'dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı' amaçlı olduğu vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/gurcistan-iktidar-partisinden-abdnin-yaptirim-tehdidine-yanit-kimsenin-kolonisi-olmayacagiz-1084202518.html
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abd, çin, tayvan, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat
Çin'in tatbikatı ABD'yi endişelendirdi: 'Tek Çin politikasını tanıyoruz'
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tayvan ve çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından dolayı endişe duyduğunu belirterek 'Tek Çin' politikasını yeniledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
ABD'nin Çin'in faaliyetlerini yakından izlediğini belirten Miller, müteffiklerle 'ortak endişeler' konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.
Miller, "Güçlü bir şekilde Pekin'e itidalli davranması çağrısında bulunuyoruz" mesajını vererek, 'rutin demokratik bir geçişi' askeri kışkırtmalar için bahane olarak göstermenin gerginliği artıracağı uyarısında bulundu.
ABD'nin 'Tek Çin Politikası'na bağlılığını koruduğunun altını çizen Miller, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından derin endişe duyduğunu vurguladı.
Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu belirtilmişti.
Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in 23 ve 24 Mayıs'ta Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın parçasını oluşturuyor.
Pekin yönetimi, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.
Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı, 'Müşterek Kılıç-2024A' adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceğini bildirmişti.
Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, 'bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma' ve 'dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı' amaçlı olduğu vurgulanmıştı.