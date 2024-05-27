https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bakan-ersoy-belediyeler-turizm-master-plani-hazirlasin-1084228871.html

Bakan Ersoy: Belediyeler turizm master planı hazırlasın

Bakan Ersoy: Belediyeler turizm master planı hazırlasın

Sputnik Türkiye

Bakanlığı döneminde Türkiye’nin en çok turist ağırlayan 7’nci ülkeyken 4’ncülüğe çıktığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, “Turizmi 12 aya yaymaya... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T09:34+0300

2024-05-27T09:34+0300

2024-05-27T09:34+0300

türkiye

turizm

kültür ve turizm bakanlığı

mehmet nuri ersoy

gece

müze

belediye

turist

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Bakan Ersoy, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali programı kapsamında hafta sonu geldiği kentte medya temsilcileriyle bir araya geldi.Gece müzeciliği uygulamasıSahil bölgelerinde gündüz hava sıcaklığından dolayı turistlerin havuz başından, sahilden ayrılmadığını, şehir merkezlerinde, merkeze yakın ya da çok yoğun turist alan merkezleri aydınlatarak aşamalı şekilde gece müzeciliğini başlattıklarını ifade eden Ersoy, Side'de, Efes'te bunun yapıldığını, Pamukkale'nin bittiğini, Hierapolis'in devreye gireceğini belirtti.Ersoy, gece müzeciliğinden esnafın da faydalandığını, turistlerin otel dışına çıkarak esnafla buluştuğunu söyledi.Ziyaretçi sayısında dünyanın 3. ülkesi olma hedefiTürk turizminde sezonu 12 aya yaymayı hedeflediklerini, bunun da sadece güneş, kum, denizle olmayacağını belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu:Türkiye'nin geçen yıl turist başına gecelik gelirde 93 doları gördüğünü, bu yıl ise hedeflerinin 103 dolar olduğunu aktaran Ersoy, 2028'e kadar kişi başı gecelik geliri 130 dolara çıkarmayı öngördükleri bilgisini verdi.Anadolu'daki arkeolojik alanların yüzde 10'u kazıldıBakan Ersoy, arkeolojik eserlerin ülkenin kültür hazinesi olduğuna, şu ana kadar Anadolu'daki arkeolojik alanların yüzde 10'unun kazıldığına işaret ederek gün yüzüne çıkarılmayan eserlerin toprak altında korunduğunu söyledi.Efes Antik Kenti'nde 163 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğünü ve şimdiye kadar buranın yüzde 25'inin kazıldığını anlatan Ersoy, 4 yıl içerisinde kazı alanını yüzde 45'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.Bakan Ersoy, Hierapolis'in ise 70 yılda yüzde 3,5'inin kazıldığına işaret ederek, "Bunu da yüzde 35-40 seviyelerine getiriyoruz. Şimdi bu da birkaç aşama. Bir, kazı işini hızlandırdık, kazıyoruz. İki, kazdığımızı koruyoruz. Koruma altına alıp bir de restorasyon diye bir ek bütçe ayırdık. Yani şimdi ayağa kaldırmanız da önemli. Kazıyoruz, buluyoruz, bulduklarımızı restore ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz ve koruyoruz. Aşamalı bir şekilde hepsine karşılama merkezleri yapıyoruz. Etraflarını koruma bandına alıyoruz, kamera sistemleri, gece aydınlatmaları, birçok şeyi de beraberinde yapıyoruz çünkü salaş bir ortamda bırakmanız da ziyaretçi açısından çok değerli olmuyor. Yani onun sınırını belirlemeniz lazım. Bir karşılama merkezinden almanız lazım. Yollarını, yürüyüş yollarını, her şeyini yapmanız lazım ve belli bir oranda da ayağa kaldırmanız lazım. Yani kazmanız yetmiyor, onu restore edip ayağa da kaldırmanız gerekiyor, buluntularla orantılı bir şekilde." ifadelerini kullandı.Kazıları devam eden 177 noktaya müdahil olduklarını ve bütçeleri çok yoğun şekilde artırdıklarını ifade eden Ersoy, kazı bütçesinin 2019'da 37 milyon lira, geçen yıl ise 1 milyar lira olduğunu, bu yıl 6 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.Kaçakçılıkla mücadele noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını, bu konuyla ilgilenmesi için daire başkanlığı oluşturduklarını anımsatan Ersoy, bunun yanı sıra ülkelerle protokoller yaptıklarını, bu sayede çok uzun olan, eseri geri getirme süresini kısalttıklarını vurguladı.Tanıtımlar noktasında yeni çağın iletişim yöntemlerini takip ettikleri ve bunun için özel bir birim kurdukları bilgisini paylaşan Ersoy, Türkiye'nin çok yoğun ve etkili tanıtımları sonrasında "dünyanın tanıtım noktasında izlenen ülkesi" konumuna geldiğini kaydetti.Belediyelere turizm master planı hazırlama çağrısıBakan Ersoy, bütün belediyelere turizm master planlarını acil şekilde yapmaları için yazı gönderdiklerini söyledi.Turizmin popüler hale geldiğini belirten Ersoy, 81 vilayetin kendilerinden turist bekler hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:Ücretsiz halk plajı sayısı artırılacakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, yetki alanlarındaki halk plajlarıyla ilgili bir mücadele başlattığına da değinen Ersoy, "5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ücretsiz halk plajlarını gündeme getirmiştik. 15 tane de şu ana kadar açtık. Her seferinde 4-5 tane ilave açarak ücretsiz halk plajları sayısını arttırıyoruz. Burada sadece sahilin kullanımını amaçlamıyoruz, aslında vatandaşın duş almak gibi, soyunma kabini gibi minimum ihtiyaçlarının da ücretsiz karşılanmasını sağlayacak temiz ve çevre düzenlemesi de yapılmış alanlardan bahsediyorum. Hizmet alacaksa da yeme içme gibi onu da makul ücretlerle oradaki piyasa şartlarının biraz daha altında alabileceği ortamı yaratmaktan bahsediyorum. Zaten hazine arazileri biliyorsunuz Milli Emlak üzerinden tahsis yapıldığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla da konuştum, kendisi de bana 'özellikle siz nereyi talep ederseniz hızlı bir şekilde Bakanlığın kullanımına vereceğiz' dedi. Ücretsiz halk plajı konusunda biz de hızlı bir şekilde sayıları ve imkanları artıracağız." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/efes-antik-kentinde-gece-muzeciligi-tanitim-toplantisi-yapildi-1083488439.html

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ücretsiz halk plajı,gece müzeleri,bakan ersoy açıklama