https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bakan-ersoy-belediyeler-turizm-master-plani-hazirlasin-1084228871.html
Bakan Ersoy: Belediyeler turizm master planı hazırlasın
Bakan Ersoy: Belediyeler turizm master planı hazırlasın
Sputnik Türkiye
Bakanlığı döneminde Türkiye’nin en çok turist ağırlayan 7’nci ülkeyken 4’ncülüğe çıktığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, “Turizmi 12 aya yaymaya... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T09:34+0300
2024-05-27T09:34+0300
2024-05-27T09:34+0300
türkiye
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
mehmet nuri ersoy
gece
müze
belediye
turist
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Bakan Ersoy, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali programı kapsamında hafta sonu geldiği kentte medya temsilcileriyle bir araya geldi.Gece müzeciliği uygulamasıSahil bölgelerinde gündüz hava sıcaklığından dolayı turistlerin havuz başından, sahilden ayrılmadığını, şehir merkezlerinde, merkeze yakın ya da çok yoğun turist alan merkezleri aydınlatarak aşamalı şekilde gece müzeciliğini başlattıklarını ifade eden Ersoy, Side'de, Efes'te bunun yapıldığını, Pamukkale'nin bittiğini, Hierapolis'in devreye gireceğini belirtti.Ersoy, gece müzeciliğinden esnafın da faydalandığını, turistlerin otel dışına çıkarak esnafla buluştuğunu söyledi.Ziyaretçi sayısında dünyanın 3. ülkesi olma hedefiTürk turizminde sezonu 12 aya yaymayı hedeflediklerini, bunun da sadece güneş, kum, denizle olmayacağını belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu:Türkiye'nin geçen yıl turist başına gecelik gelirde 93 doları gördüğünü, bu yıl ise hedeflerinin 103 dolar olduğunu aktaran Ersoy, 2028'e kadar kişi başı gecelik geliri 130 dolara çıkarmayı öngördükleri bilgisini verdi.Anadolu'daki arkeolojik alanların yüzde 10'u kazıldıBakan Ersoy, arkeolojik eserlerin ülkenin kültür hazinesi olduğuna, şu ana kadar Anadolu'daki arkeolojik alanların yüzde 10'unun kazıldığına işaret ederek gün yüzüne çıkarılmayan eserlerin toprak altında korunduğunu söyledi.Efes Antik Kenti'nde 163 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğünü ve şimdiye kadar buranın yüzde 25'inin kazıldığını anlatan Ersoy, 4 yıl içerisinde kazı alanını yüzde 45'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.Bakan Ersoy, Hierapolis'in ise 70 yılda yüzde 3,5'inin kazıldığına işaret ederek, "Bunu da yüzde 35-40 seviyelerine getiriyoruz. Şimdi bu da birkaç aşama. Bir, kazı işini hızlandırdık, kazıyoruz. İki, kazdığımızı koruyoruz. Koruma altına alıp bir de restorasyon diye bir ek bütçe ayırdık. Yani şimdi ayağa kaldırmanız da önemli. Kazıyoruz, buluyoruz, bulduklarımızı restore ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz ve koruyoruz. Aşamalı bir şekilde hepsine karşılama merkezleri yapıyoruz. Etraflarını koruma bandına alıyoruz, kamera sistemleri, gece aydınlatmaları, birçok şeyi de beraberinde yapıyoruz çünkü salaş bir ortamda bırakmanız da ziyaretçi açısından çok değerli olmuyor. Yani onun sınırını belirlemeniz lazım. Bir karşılama merkezinden almanız lazım. Yollarını, yürüyüş yollarını, her şeyini yapmanız lazım ve belli bir oranda da ayağa kaldırmanız lazım. Yani kazmanız yetmiyor, onu restore edip ayağa da kaldırmanız gerekiyor, buluntularla orantılı bir şekilde." ifadelerini kullandı.Kazıları devam eden 177 noktaya müdahil olduklarını ve bütçeleri çok yoğun şekilde artırdıklarını ifade eden Ersoy, kazı bütçesinin 2019'da 37 milyon lira, geçen yıl ise 1 milyar lira olduğunu, bu yıl 6 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.Kaçakçılıkla mücadele noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını, bu konuyla ilgilenmesi için daire başkanlığı oluşturduklarını anımsatan Ersoy, bunun yanı sıra ülkelerle protokoller yaptıklarını, bu sayede çok uzun olan, eseri geri getirme süresini kısalttıklarını vurguladı.Tanıtımlar noktasında yeni çağın iletişim yöntemlerini takip ettikleri ve bunun için özel bir birim kurdukları bilgisini paylaşan Ersoy, Türkiye'nin çok yoğun ve etkili tanıtımları sonrasında "dünyanın tanıtım noktasında izlenen ülkesi" konumuna geldiğini kaydetti.Belediyelere turizm master planı hazırlama çağrısıBakan Ersoy, bütün belediyelere turizm master planlarını acil şekilde yapmaları için yazı gönderdiklerini söyledi.Turizmin popüler hale geldiğini belirten Ersoy, 81 vilayetin kendilerinden turist bekler hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:Ücretsiz halk plajı sayısı artırılacakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, yetki alanlarındaki halk plajlarıyla ilgili bir mücadele başlattığına da değinen Ersoy, "5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ücretsiz halk plajlarını gündeme getirmiştik. 15 tane de şu ana kadar açtık. Her seferinde 4-5 tane ilave açarak ücretsiz halk plajları sayısını arttırıyoruz. Burada sadece sahilin kullanımını amaçlamıyoruz, aslında vatandaşın duş almak gibi, soyunma kabini gibi minimum ihtiyaçlarının da ücretsiz karşılanmasını sağlayacak temiz ve çevre düzenlemesi de yapılmış alanlardan bahsediyorum. Hizmet alacaksa da yeme içme gibi onu da makul ücretlerle oradaki piyasa şartlarının biraz daha altında alabileceği ortamı yaratmaktan bahsediyorum. Zaten hazine arazileri biliyorsunuz Milli Emlak üzerinden tahsis yapıldığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla da konuştum, kendisi de bana 'özellikle siz nereyi talep ederseniz hızlı bir şekilde Bakanlığın kullanımına vereceğiz' dedi. Ücretsiz halk plajı konusunda biz de hızlı bir şekilde sayıları ve imkanları artıracağız." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/efes-antik-kentinde-gece-muzeciligi-tanitim-toplantisi-yapildi-1083488439.html
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ücretsiz halk plajı,gece müzeleri,bakan ersoy açıklama
ücretsiz halk plajı,gece müzeleri,bakan ersoy açıklama
Bakan Ersoy: Belediyeler turizm master planı hazırlasın
Bakanlığı döneminde Türkiye’nin en çok turist ağırlayan 7’nci ülkeyken 4’ncülüğe çıktığını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, “Turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Ancak artık belediyelerin de turizm master planı hazırlaması lazım. Yerel yönetim işbirliği yapmayacaksa, sadece bizim ittirmemizle bu işin olma şansı yok” diye konuştu.
Bakan Ersoy, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali programı kapsamında hafta sonu geldiği kentte medya temsilcileriyle bir araya geldi.
Gece müzeciliği uygulaması
Sahil bölgelerinde gündüz hava sıcaklığından dolayı turistlerin havuz başından, sahilden ayrılmadığını, şehir merkezlerinde, merkeze yakın ya da çok yoğun turist alan merkezleri aydınlatarak aşamalı şekilde gece müzeciliğini başlattıklarını ifade eden Ersoy, Side'de, Efes'te bunun yapıldığını, Pamukkale'nin bittiğini, Hierapolis'in devreye gireceğini belirtti.
Ersoy, gece müzeciliğinden esnafın da faydalandığını, turistlerin otel dışına çıkarak esnafla buluştuğunu söyledi.
Ziyaretçi sayısında dünyanın 3. ülkesi olma hedefi
Türk turizminde sezonu 12 aya yaymayı hedeflediklerini, bunun da sadece güneş, kum, denizle olmayacağını belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu:
"Belli bir ürüne endekslenmiş destinasyonlar var. Asya destinasyonu turisti deniz, kum, güneşe gelmez. Şemsiyeyi güneşten korunmak için kullanıyorlar. Asya turistini hedefliyoruz. En önemli hedeflerimizden... Bu yeni hedef destinasyonlarımız arasında, hızlı büyüme öngördüğümüz, THY ile de ortak proje yönetiyoruz. En önemli noktalardan biri bu. Batılı, nitelikli turisti hedefliyoruz. Hem şehir hem kültür turizmini beraber tanıtıyoruz. İstanbul artı kültür diye. Sezonu 12 aya yaymak açısından da önemli. Turizmi 81 vilayete yaymak açısından da önemli. Doğu, Güneydoğu'yu kültürel, arkeolojik değerleriyle ön plana çıkarıp oraya da turist akışını sağlamış oluyorsunuz. Öbür türlü kıyıyla sınırlı kalırsınız. Bizim çok iddialı hedeflerimiz var. 2028'e kadar 80 milyon civarı turist hedefliyoruz. Bu sadece deniz, kum, güneşle olmaz. Hem aynı noktalara kısa dönemlere konsantre olarak da olmaz. Niteliği artırmak istiyorsanız personel istihdamı ve verimliliği gündeme getiriyor. 12 ay iş vermeniz gerekiyor. Sezon dışı dediğimiz ya da ölü sezonda yeni ürünlerle ortaya çıkmanız lazım. Kültürel, sanatsal faaliyetler, arkeoloji bunların başında. İşte bunları yan yana getirdiğiniz zaman hem sezonu 12 aya yaymış oluyorsunuz, nitelikli turist için gerekli olan nitelikli personeli istihdam etmenizin birinci koşulunu yerine getirmiş oluyorsunuz hem de arkeolojik ve kültürel planlarıyla ve diğer ürünleriyle ön plana çıkan şehirlerimize, Anadolu'nun işte Doğu, Güneydoğu gibi şehirlerine de turizmi yaymış oluyorsunuz. Türk turistlerle başta başlıyoruz o bölgelere girmeye. Aşamalı olarak yabancı turistleri de yoğunlaştırarak süreci hızlandırmış oluyoruz. Ben göreve geldiğimde biz 7. sıradaydık dünyada, şu anda 4. sıradayız. Şimdi hedefimiz ilk 3'e girmek. İlk 3'e girmek dediğinizde sayı 20 milyon artıyor. Öyle iddialı bir sayı ki bu. Çin, ABD, İspanya, Fransa, önemli rakiplerimiz var. En son İtalya'yı geçtik, 4'üncülüğe geldik. Biz 2028'de 80 milyon civarında ziyaretçi çekerek ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz."
Türkiye'nin geçen yıl turist başına gecelik gelirde 93 doları gördüğünü, bu yıl ise hedeflerinin 103 dolar olduğunu aktaran Ersoy, 2028'e kadar kişi başı gecelik geliri 130 dolara çıkarmayı öngördükleri bilgisini verdi.
Anadolu'daki arkeolojik alanların yüzde 10'u kazıldı
Bakan Ersoy, arkeolojik eserlerin ülkenin kültür hazinesi olduğuna, şu ana kadar Anadolu'daki arkeolojik alanların yüzde 10'unun kazıldığına işaret ederek gün yüzüne çıkarılmayan eserlerin toprak altında korunduğunu söyledi.
Efes Antik Kenti'nde 163 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğünü ve şimdiye kadar buranın yüzde 25'inin kazıldığını anlatan Ersoy, 4 yıl içerisinde kazı alanını yüzde 45'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.
Bakan Ersoy, Hierapolis'in ise 70 yılda yüzde 3,5'inin kazıldığına işaret ederek, "Bunu da yüzde 35-40 seviyelerine getiriyoruz. Şimdi bu da birkaç aşama. Bir, kazı işini hızlandırdık, kazıyoruz. İki, kazdığımızı koruyoruz. Koruma altına alıp bir de restorasyon diye bir ek bütçe ayırdık. Yani şimdi ayağa kaldırmanız da önemli. Kazıyoruz, buluyoruz, bulduklarımızı restore ediyoruz, ayağa kaldırıyoruz ve koruyoruz. Aşamalı bir şekilde hepsine karşılama merkezleri yapıyoruz. Etraflarını koruma bandına alıyoruz, kamera sistemleri, gece aydınlatmaları, birçok şeyi de beraberinde yapıyoruz çünkü salaş bir ortamda bırakmanız da ziyaretçi açısından çok değerli olmuyor. Yani onun sınırını belirlemeniz lazım. Bir karşılama merkezinden almanız lazım. Yollarını, yürüyüş yollarını, her şeyini yapmanız lazım ve belli bir oranda da ayağa kaldırmanız lazım. Yani kazmanız yetmiyor, onu restore edip ayağa da kaldırmanız gerekiyor, buluntularla orantılı bir şekilde." ifadelerini kullandı.
Kazıları devam eden 177 noktaya müdahil olduklarını ve bütçeleri çok yoğun şekilde artırdıklarını ifade eden Ersoy, kazı bütçesinin 2019'da 37 milyon lira, geçen yıl ise 1 milyar lira olduğunu, bu yıl 6 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.
Kaçakçılıkla mücadele noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını, bu konuyla ilgilenmesi için daire başkanlığı oluşturduklarını anımsatan Ersoy, bunun yanı sıra ülkelerle protokoller yaptıklarını, bu sayede çok uzun olan, eseri geri getirme süresini kısalttıklarını vurguladı.
Tanıtımlar noktasında yeni çağın iletişim yöntemlerini takip ettikleri ve bunun için özel bir birim kurdukları bilgisini paylaşan Ersoy, Türkiye'nin çok yoğun ve etkili tanıtımları sonrasında "dünyanın tanıtım noktasında izlenen ülkesi" konumuna geldiğini kaydetti.
Belediyelere turizm master planı hazırlama çağrısı
Bakan Ersoy, bütün belediyelere turizm master planlarını acil şekilde yapmaları için yazı gönderdiklerini söyledi.
Turizmin popüler hale geldiğini belirten Ersoy, 81 vilayetin kendilerinden turist bekler hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yerel yönetim işbirliği yapmayacaksa, üzerine düşeni yapmayacak olursa sadece bizim ittirmemizle bu işin olma şansı yok. Onların etkili bir şekilde gerçek anlamda girmeleri lazım. Benim çözüm önerim bakın çok açık. Muğla Büyükşehir Belediyesi bir turizm master planı yapacak. Yapması gereken o, sonra turizm master planının gereklerini yapacak. Yaptığı kadar sonuç alacak. Aksi takdirde sizin zirveye çıkmanızın çok önemi yok. Aynı hızda zirveden inersiniz. Turizm böyle bir şeydir. Bizim yükselmemiz değil, pozisyonumuzu koruyarak yükselmeliyiz. Yoksa çok hızlı bir şekilde de yani içi boş bir şeyi tanıtırsanız turist yönünü değiştirir. Yani maalesef bazı ideolojik sebeplerle seçimde oy endişeleriyle, hesaplarıyla bu tarz ırkçı yaklaşımlar oluyor. Bu tarz yaklaşımların hepsi de olumsuz etkiliyor. Geçen sene de etkiledi, bu sene de etkiledi, ondan önceki sene de etkiledi. Burada ben özellikle sektöre de söylüyorum her fırsatta. Sektörünüze sahip çıkmanız lazım. Bunu yapana hesap sormanız lazım. Bunun yapılmaması gerektiğini anlatmamız lazım. Sonuçta başta sektör olmak üzere bütün ülke zarar görüyor. Ülke menfaatleri zarar görüyor. Hadi bunu da maddi kısmını da bir tarafa bıraktım. Biz Türk insanına yakışmayan bir şey bu. Bizim Türk olmakla bu ırkçılığın yan yana gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok çirkin buluyorum. Hak etmediğimiz bir yakıştırma olduğunu düşünüyorum. Bunu yapanlarla da mücadele etmek hepimizin görevidir diye düşünüyorum."
Ücretsiz halk plajı sayısı artırılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, yetki alanlarındaki halk plajlarıyla ilgili bir mücadele başlattığına da değinen Ersoy, "5 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ücretsiz halk plajlarını gündeme getirmiştik. 15 tane de şu ana kadar açtık. Her seferinde 4-5 tane ilave açarak ücretsiz halk plajları sayısını arttırıyoruz. Burada sadece sahilin kullanımını amaçlamıyoruz, aslında vatandaşın duş almak gibi, soyunma kabini gibi minimum ihtiyaçlarının da ücretsiz karşılanmasını sağlayacak temiz ve çevre düzenlemesi de yapılmış alanlardan bahsediyorum. Hizmet alacaksa da yeme içme gibi onu da makul ücretlerle oradaki piyasa şartlarının biraz daha altında alabileceği ortamı yaratmaktan bahsediyorum. Zaten hazine arazileri biliyorsunuz Milli Emlak üzerinden tahsis yapıldığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla da konuştum, kendisi de bana 'özellikle siz nereyi talep ederseniz hızlı bir şekilde Bakanlığın kullanımına vereceğiz' dedi. Ücretsiz halk plajı konusunda biz de hızlı bir şekilde sayıları ve imkanları artıracağız." diye konuştu.