https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/efes-antik-kentinde-gece-muzeciligi-tanitim-toplantisi-yapildi-1083488439.html

Efes Antik Kenti'nde 'gece müzeciliği' tanıtım toplantısı yapıldı

Efes Antik Kenti'nde 'gece müzeciliği' tanıtım toplantısı yapıldı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde hayata geçirilen "gece müzeciliği" uygulamasına ilişkin tanıtım toplantısı yapıldı. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

efes

efes antik kenti

selçuk

müze

gece

ege bölgesi

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Efes Antik Kenti'ndeki büyük tiyatroda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban,"gece müzeciliğinin kentte bu yıl ilk kez uygulandığını ve uygulamaya Efes Müzesi ile başlandığını söyledi.Elban, Efes Antik Kenti'nin en çok ziyaretçi çeken merkezlerden biri olduğunu ifade ederek, "Efes gibi bazı tarihi alanlarımıza çok fazla talep var. Hem ülkemizden hem de yurt dışından birçok insan bu alanları görmek istiyor ama bu alanların da maalesef kapasitesi sınırlı. Dolayısıyla buradaki ziyaret saatlerini daha da ileri saatlere almak gerekiyor ancak gün ışığı yetersizdi" dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Efes Antik Kenti'nde aydınlatma projesini hazırlayarak uygulamaya koyduğunu ve artık saat 24.00'e kadar da ziyaretçilere açık olacağını belirten Elban konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Proje yürütücüsü SICPA Türkiye CEO'su Sami Çebi de, Türkiye'de 8 ayrı lokasyonda gece müzeciliği uygulamasının hayata geçirildiğini ve ilk çalışmanın Efes Antik Kenti'nde yapıldığını söyledi.Projenin turizme katkı sağlayacağını anlatan Çebi, "Türkiye, dünyada en çok ziyaret edilen ülke oluncaya kadar devam edecek. SICPA Türkiye olarak bunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/efes-antik-kenti-gece-muzeciligi-uygulamasi-kapsaminda-ziyarete-acildi-1083441472.html

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izmir, efes, efes antik kenti, selçuk, müze, gece, ege bölgesi