https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/abnin-rusyadan-demir-celik-ve-aluminyum-ithalatinda-ani-artis-1084227085.html

AB’nin Rusya’dan demir, çelik ve alüminyum ithalatında ani artış

AB’nin Rusya’dan demir, çelik ve alüminyum ithalatında ani artış

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’dan demir, çelik ve alüminyum ithalatının Mart ayında ani artış sergiledi. Belçika ve Almanya alımları kat kat artırdı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T07:39+0300

2024-05-27T07:39+0300

2024-05-27T07:37+0300

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Sputnik’in Avrupa istatistik verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Rusya Mart ayında AB’nin en büyük ikinci demir ve çelik tedarikçisi konumuna geldi. AB ülkelerinin Rusya’dan demir ve çelik ithalatı söz konusu dönemde 1.7 kat artışla 328 milyon euro’ya ulaştı. Bu, AB ülkelerinin Rusya’dan 369 milyon euro değerinde alım gerçekleştirdiği Mayıs 2023’ten bu yana ulaşılan en yüksek rakam oldu.En büyük alıcı konumuna Belçika geldi. Bu ülke Mart ayında alımlarını 3.5 kat artırarak 130 milyon 500 bin euro’luk ithalatta bulundu.İtalya, Rusya’dan demir ve çelik ithalatını yüzde 25 oranında artırarak 85 milyon euro, Danimarka yüzde 30 artışla 35 milyon 100 bin euro, Çekya 23 milyon euro ve Hollanda 20 milyon euro değerinde alım gerçekleştirdiler.Macaristan, dört aylık aradan sonra alımlara yeniden başlayarak Rusya’dan 13 milyon 700 bin euro değerinde demir ve çelik ithal etti.AB ülkelerinin Rusya’dan alüminyum ithalatı da söz konusu dönemde yüzde 29 arışla 91 milyon 400 bin euro’ya ulaştı. Bu da Ekim 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Rus alüminyumu en çok satın alan ülke Almanya oldu. Bu ülke Rusya’dan alüminyum ithalatını 5 kat artırarak 22 milyon 400 bin euro’ya ulaştırdı. Alımlarını en çok artıran ülkeler arasında İspanya (yüzde 69) ve Polonya (yüzde 21) da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/resmen-eriyor-altin-fiyatlarinda-neler-oluyor-1084225984.html

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rusya, demir, çelik, alüminyum, ithalat, ihracat, avrupa birliği, ab, almanya, belçika, danimarka, italya, çekya, hollanda, ispanya, polonya