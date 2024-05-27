https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/abddeki-firtinada-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-18e-yukseldi-1084237439.html
ABD'deki fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
ABD'deki fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
Sputnik Türkiye
ABD'nin Teksas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde etkili olan fırtınada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T11:45+0300
2024-05-27T11:45+0300
2024-05-27T11:49+0300
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Teksas Valisi Greg Abbott, Valley View şehrinde yaptığı basın açıklamasında, saatte yaklaşık 217 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve 200'den fazla yapının hasar aldığını aktardı.Yetkililer, Arkansas'ta 8, Teksas'ta 7, Oklahoma'da 2 ve Kentucky'de bir kişinin yaşamını yitirmesiyle fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını belirtti.Ölü sayısının artmasını beklemediklerini ve Teksas'ta kimsenin kaybolmadığını bildiren Vali Abbott, ekiplerin her ihtimale karşı bir kez daha arama yaptığını kaydetti.Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesine göre, şiddetli fırtına ve hava koşulları nedeniyle Arkansas ve Missouri'de 170 binden fazla hane elektrik hizmeti alamazken, Teksas ve Oklahoma'da da yaklaşık 30 bin hanede elektrik kesintisi oldu.Kentucky'de olağanüstü hal ilan edildiKentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şiddetli hava koşullarından etkilenenlerin ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşmalarını sağlamak için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.Yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğini belirten Beshear, "Her zaman yaptığımız gibi bunu da beraber aşacağız" dedi.Teksas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde etkili olan fırtınada dün 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/papua-yeni-ginede-heyelan-2-binden-fazla-kisi-toprak-altinda-1084230742.html
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abd, teksas, teksas valisi greg abbott, fırtına, oklohoma, texas, kentucky, can kaybı, doğal afet
ABD'deki fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
11:45 27.05.2024 (güncellendi: 11:49 27.05.2024)
ABD'nin Teksas, Oklahoma, Arkansas ve Kentucky eyaletlerinde etkili olan fırtınada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e çıktı.
Teksas Valisi Greg Abbott, Valley View şehrinde yaptığı basın açıklamasında, saatte yaklaşık 217 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yaklaşık 100 kişinin yaralandığını ve 200'den fazla yapının hasar aldığını aktardı.
Yetkililer, Arkansas'ta 8, Teksas'ta 7, Oklahoma'da 2 ve Kentucky'de bir kişinin yaşamını yitirmesiyle fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını belirtti.
Ölü sayısının artmasını beklemediklerini ve Teksas'ta kimsenin kaybolmadığını bildiren Vali Abbott, ekiplerin her ihtimale karşı bir kez daha arama yaptığını kaydetti.
Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesine göre, şiddetli fırtına ve hava koşulları nedeniyle Arkansas ve Missouri'de 170 binden fazla hane elektrik hizmeti alamazken, Teksas ve Oklahoma'da da yaklaşık 30 bin hanede elektrik kesintisi oldu.
Kentucky'de olağanüstü hal ilan edildi
Kentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şiddetli hava koşullarından etkilenenlerin ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşmalarını sağlamak için olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğini belirten Beshear, "Her zaman yaptığımız gibi bunu da beraber aşacağız" dedi.
Teksas, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde etkili olan fırtınada dün 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.