https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/filenin-sultanlarindan-tepki-13-saatlik-ucusta-ekonomi-sinifina-bindirildiler--1084217055.html

Filenin Sultanları'ndan tepki: 13 saatlik uçuşta ekonomi sınıfına bindirildiler

Filenin Sultanları'ndan tepki: 13 saatlik uçuşta ekonomi sınıfına bindirildiler

Sputnik Türkiye

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve diğer takım üyeleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türk Hava Yolları'na (THY) tepki gösterdi. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T16:09+0300

2024-05-26T16:09+0300

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spor

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ebrar karakurt

voleybol

avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

türkiye a milli voleybol takımı

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uçak

uçak seferi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, 13 saatlik Amerika yolculuğu için ‘özel uçak’ tahsis etmek yerine ekonomi bölümünde uçmaları yüzünden Türk Hava Yolları’na tepki gösterdi.Önceki aylarda Avrupa Şampiyonu olan milli takım oyuncuları tarifeli uçakla yurda dönerken milli futbol takımının Ermenistan maçına özel uçakla gitmesi de tartışma yaratmıştı. Karakurt ve takım arkadaşları ise sosyal medyadan bu duruma tepki gösterdi. 'Bize gelince ekonomi'13 saatlik ABD uçuşuna tarifeli uçakla ve ekonomi sınıfında uçan oyunculardan Ebrar Karakurt yaşananlara sosyal medya hesabından tepki verdi. Karakurt, “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” ifadelerini kullandı. THY, önceki günlerde büyük bir lansmanla Türkiye Voleybol Federasyonu ile ulaşım sponsporluğu sözleşmesi imzalamıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ikinci etap maçları için ABD'ye gitti. Karşılaşmalar 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde ABD'nin Teksak eyaletinde bulunan Arlington şehrinde oynanacak.

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milli takım, ebrar karakurt, voleybol, avrupa voleybol konfederasyonu (cev), türkiye a milli voleybol takımı, thy, uçak, uçak seferi, abd