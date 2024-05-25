https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/papua-yine-ginede-facia-300den-fazla-kisi-toprak-altinda-kaldi--1084194885.html
Papua Yine Gine'de facia: 300'den fazla kişi toprak altında kaldı
Papua Yine Gine'de facia: 300'den fazla kişi toprak altında kaldı
Sputnik Türkiye
Papua Yeni Gine'de ülkede meydana gelen toprak kaymasında nedeniyle en az 300 kişinin ve bin 100 evin toprak altında kaldığı ve karayolu ulaşımının tamamen... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T14:27+0300
2024-05-25T14:27+0300
2024-05-25T14:27+0300
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papua yeni gine
toprak kayması
ölüm
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felaket
doğal afet
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Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde toprak kayması meydana gelmişti. Papua Yeni Gine’de yerel basın 300’den fazla kişinin toprak altında kaldığını duyurdu. Toprak kayması nedeniyle karayolu ulaşımı da kapandıPapua Yni Gine Post Courier tarafından adı açıklanmayan bir parlamento üyesine dayandırılarak yayınlanan haberlerde, bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedilirken Mulitaka bölgesindeki en az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği aktarıldı. Cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını kaydeden yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapanırken bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/marmaray-istasyonunda-dengesini-kaybeden-kisi-raylara-dustu-1084191546.html
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papua yeni gine, toprak kayması, ölüm, yaralı, felaket, doğal afet
papua yeni gine, toprak kayması, ölüm, yaralı, felaket, doğal afet
Papua Yine Gine'de facia: 300'den fazla kişi toprak altında kaldı
Papua Yeni Gine'de ülkede meydana gelen toprak kaymasında nedeniyle en az 300 kişinin ve bin 100 evin toprak altında kaldığı ve karayolu ulaşımının tamamen kapandığı belirtildi.
Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde toprak kayması meydana gelmişti. Papua Yeni Gine’de yerel basın 300’den fazla kişinin toprak altında kaldığını duyurdu.
Toprak kayması nedeniyle karayolu ulaşımı da kapandı
Papua Yni Gine Post Courier tarafından adı açıklanmayan bir parlamento üyesine dayandırılarak yayınlanan haberlerde, bin 100 evin toprak altında kaldığı kaydedilirken Mulitaka bölgesindeki en az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiği aktarıldı. Cansız bedenlerin toprak altından çıkarıldığını kaydeden yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor. Toprak kayması nedeniyle otoyollar trafiğe kapanırken bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor.