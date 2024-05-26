https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/istanbulda-silahli-saldiri-bir-olu-bir-yarali-1084220123.html

İstanbul'da silahlı saldırı: Bir ölü bir yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı: Bir ölü bir yaralı

Sputnik Türkiye

Esenyurt'ta, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T20:04+0300

2024-05-26T20:04+0300

2024-05-26T20:04+0300

haber

türkiye

silahlı saldırı

istanbul

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Koza Mahallesi 1655 Sokak'taki iş yerine gelen şüpheli, içeride oturanlara silahla ateş açıp kaçtı.Saldırıda, dükkandaki Burak T. ile Alican B. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Burak T. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Alican B'nin ise tedavisi sürüyor.Bu arada, saldırıdan sonra zanlının kaçış anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, saldırının alacak meselesi nedeniyle düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/istanbulda-pastaneye-silahli-saldiri-3-olu-5-yarali-1084148755.html

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