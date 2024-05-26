https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/istanbulda-silahli-saldiri-bir-olu-bir-yarali-1084220123.html
İstanbul'da silahlı saldırı: Bir ölü bir yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: Bir ölü bir yaralı
Sputnik Türkiye
Esenyurt'ta, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T20:04+0300
2024-05-26T20:04+0300
2024-05-26T20:04+0300
haber
türkiye
silahlı saldırı
istanbul
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Koza Mahallesi 1655 Sokak'taki iş yerine gelen şüpheli, içeride oturanlara silahla ateş açıp kaçtı.Saldırıda, dükkandaki Burak T. ile Alican B. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Burak T. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Alican B'nin ise tedavisi sürüyor.Bu arada, saldırıdan sonra zanlının kaçış anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, saldırının alacak meselesi nedeniyle düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/istanbulda-pastaneye-silahli-saldiri-3-olu-5-yarali-1084148755.html
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haber, silahlı saldırı, istanbul, esenyurt
haber, silahlı saldırı, istanbul, esenyurt
İstanbul'da silahlı saldırı: Bir ölü bir yaralı
Esenyurt'ta, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Koza Mahallesi 1655 Sokak'taki iş yerine gelen şüpheli, içeride oturanlara silahla ateş açıp kaçtı.
Saldırıda, dükkandaki Burak T. ile Alican B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Burak T. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Alican B'nin ise tedavisi sürüyor.
Bu arada, saldırıdan sonra zanlının kaçış anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, saldırının alacak meselesi nedeniyle düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.
Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.