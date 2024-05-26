https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/japonya-abdnin-pasifikteki-askeri-gucu-olmakta-kararli-1084208265.html
Japonya, ABD'nin Pasifik'teki askeri gücü olmakta kararlı
Japonya, ABD'nin Pasifik'teki askeri gücü olmakta kararlı
Sputnik Türkiye
ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Tokyo, daha önce hiç katılmadığı askeri... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T09:36+0300
2024-05-26T09:36+0300
2024-05-26T09:36+0300
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Yakın zamanda yeni göreve başlayan Tayvan lideri Lai Ching-te’ye gönderdiği tebrik mesajıyla Çin yönetimini kızdıran Japonya, ABD'nin Pasifik'te düzenleyeceği ‘Valiant Shield’ (Cesur Kalkan) askeri tatbikatına ilk kez katılmaya hazırlanıyor.Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin sözde tehditkar füze denemeleri karşısında ABD ile askeri koordinasyonunu artırma arayışında olan Japonya'nın Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında ülkesinin, ABD'nin düzenlediği ‘Valiant Shield’ tatbikatına ilk kez katılacağını bildirdi.Kihara, "Giderek ciddileşen güvenlik ortamı karşısında Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını ve müdahale kapasitelerini geliştirmek son derece anlamlı" iddiasında bulundu.Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ulusal ordunun ilk kez katılacağı tatbikatta Japonya genelinde 9 farklı eyaletteki askeri üslerden faydalanılacak.Buna göre ABD'nin daveti dolayısıyla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli 7-18 Haziran'daki Valiant Shield tatbikatında görev alacak.Askeri tatbikatta, Japonya ordusundan hava, deniz ve kara kuvvetleri dahil yaklaşık 4 bin personel ile SDF'ye ait 130 araç ve 60 uçak yer alacak.Guam, Filipinler ve Hawaii bölgelerini kapsayan ve iki yılda bir düzenlenen ‘Valiant Shield’ tatbikatına ABD'den 10 binden fazla personel katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/kuzey-kore-batiyi-asya-pasifikteki-askeri-varligi-konusunda-uyardi-1083750176.html
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japonya, abd, tokyo, washington, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, pasifik, asya & pasifik, hint-pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti
japonya, abd, tokyo, washington, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, pasifik, asya & pasifik, hint-pasifik, çin, çin halk cumhuriyeti
Japonya, ABD'nin Pasifik'teki askeri gücü olmakta kararlı
ABD askeri gücüyle korunma temelinde geliştirdiği dış politikasında Washington'un Asya-Pasifik elçiliğine soyunan Tokyo, daha önce hiç katılmadığı askeri tatbikatlarda da görev almaya başladı.
Yakın zamanda yeni göreve başlayan Tayvan lideri Lai Ching-te’ye gönderdiği tebrik mesajıyla Çin yönetimini kızdıran Japonya, ABD'nin Pasifik'te düzenleyeceği ‘Valiant Shield’ (Cesur Kalkan) askeri tatbikatına ilk kez katılmaya hazırlanıyor.
Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin sözde tehditkar füze denemeleri karşısında ABD ile askeri koordinasyonunu artırma arayışında olan Japonya'nın Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında ülkesinin, ABD'nin düzenlediği ‘Valiant Shield’ tatbikatına ilk kez katılacağını bildirdi.
Kihara, "Giderek ciddileşen güvenlik ortamı karşısında Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını ve müdahale kapasitelerini geliştirmek son derece anlamlı" iddiasında bulundu.
Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ulusal ordunun ilk kez katılacağı tatbikatta Japonya genelinde 9 farklı eyaletteki askeri üslerden faydalanılacak.
Buna göre ABD'nin daveti dolayısıyla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli 7-18 Haziran'daki Valiant Shield tatbikatında görev alacak.
Askeri tatbikatta, Japonya ordusundan hava, deniz ve kara kuvvetleri dahil yaklaşık 4 bin personel ile SDF'ye ait 130 araç ve 60 uçak yer alacak.
Guam, Filipinler ve Hawaii bölgelerini kapsayan ve iki yılda bir düzenlenen ‘Valiant Shield’ tatbikatına ABD'den 10 binden fazla personel katılıyor.