https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/istanbulsporu--6-0-yenen-fenerbahce-sezonu-2-sirada-bitirdi-1084221992.html

İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe sezonu 2. sırada bitirdi

İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe sezonu 2. sırada bitirdi

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe sezonu 99 puanla tamamladı. Karşılaşma sonunda Fenerbahçe taraftarları açtıkları pankartla... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T21:38+0300

2024-05-26T21:38+0300

2024-05-26T22:53+0300

spor

fenerbahçe

süper lig

galatasaray

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2. sırada tamamladı.Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 15. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 36. dakikada Dusan Tadic'in golüyle skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla son buldu.İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 66. dakikada Bright Osayi-Samuel'in golüyle farkı 4'e çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 76. dakikada Serdar Dursun'un golüyle 5-0'ı buldu. Golün hemen ardından 78. dakikada King ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 6-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla sezonu 31 galibiyet, 6 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet sonucunda 99 puan toplayarak tamamlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından ligi 2. sırada noktaladı.Penaltı VAR'dan geldiFenerbahçe'nin 7. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonucunda geldi.Müsabakanın 5. dakikasında Serdar Dursun'un ceza sahası dışından şutunda, top savunmada Baran Alp Vardar'ın eline çarparak kornere çıktı.Fenerbahçe'nin korner kullanacağı sırada hakem Volkan Bayarslan atışı kullandırmayarak VAR ile iletişime geçti.VAR hakemi 7. dakikada izleme tavsiyesi verirken, pozisyonu inceleyen Bayarslan, penaltı kararı verdi.Sarı-lacivertlilerin golcü ismi Edin Dzeko, 8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda topu filelerle buluşturdu.Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacakSezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden başlayacak.Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine 2. ön eleme turundan başlayacak. Bu turu geçmesi durumunda 3. ön elemeye çıkacak Fenerbahçe, ardından play-off mücadelesi yapacak.Son 3 sezonda ikinciFenerbahçe, Süper Lig'de son 3 sezonu 2. sırada tamamladı.Sarı-lacivertliler, bu süreçte 2023-2024 ve 2022-2023 sezonlarında Galatasaray'ın, 2021-2022 sezonunda ise Trabzonspor'un gerisinde kaldı.Dzeko, 21. golle tamamladıFenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, sezonu 21 golle tamamladı.Müsabaka öncesinde gol krallığı yarışında 20 golle 2. sırada yer alan 38 yaşındaki oyuncu, 8. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti.Teknik direktör İsmail Kartal'ın devre arasında oyundan aldığı Dzeko, 21 golle sezonu kapattı.Szymanski, ligde 17 maç sonra gol attıFenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, ligde 17 maç sonra gol sevinci yaşadı.Lige gol yollarında oldukça etkili başlayan 25 yaşındaki oyuncu, son olarak 10 Ocak'ta oynanan ve takımının 7-1 kazandığı Konyaspor maçında gol atmıştı.O süreçten sonra forma giydiği lig müsabakalarında gol bulamayan Szymanski, gol orucunu 17 maç sonra İstanbulspor karşısında bozdu.Bonucci son maçına çıktıFenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü İtalyan stoper Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla son maçına çıktı.Müsabakanın 64. dakikasında Rodrigo Becao'nun yerine oyuna giren Bonucci'ye takım kaptanlarından Dusan Tadic jest yaptı.Tadic, oyuna girdiği sırada Bonucci'ye kaptanlık pazubendini taktı.İsmail Kartal'a taraftarlardan destekFenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterilerinde bulundu.Taraftarların desteğinin ardından deneyimli teknik adam da alkışlarla tribünlere karşılık verdi.

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fenerbahçe, süper lig, galatasaray