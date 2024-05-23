https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/istanbulda-pastaneye-silahli-saldiri-3-olu-5-yarali-1084148755.html

İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Sputnik Türkiye

İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı 23.05.2024, Sputnik Türkiye

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üsküdar

silahlı saldırı

son dakika

türkiye

istanbul

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Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Habertürk'ün haberine göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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üsküdar, silahlı saldırı, son dakika, istanbul