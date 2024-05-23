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İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı 23.05.2024, Sputnik Türkiye
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Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Habertürk'ün haberine göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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üsküdar, silahlı saldırı, son dakika, istanbul
üsküdar, silahlı saldırı, son dakika, istanbul

İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

21:34 23.05.2024 (güncellendi: 21:50 23.05.2024)
© AAPolis girilmez
Polis girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA
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İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Habertürk'ün haberine göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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