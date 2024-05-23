https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/istanbulda-pastaneye-silahli-saldiri-3-olu-5-yarali-1084148755.html
İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T21:34+0300
2024-05-23T21:34+0300
2024-05-23T21:50+0300
üsküdar
silahlı saldırı
son dakika
türkiye
istanbul
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Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Habertürk'ün haberine göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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üsküdar, silahlı saldırı, son dakika, istanbul
üsküdar, silahlı saldırı, son dakika, istanbul
İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
21:34 23.05.2024 (güncellendi: 21:50 23.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Habertürk'ün haberine göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.