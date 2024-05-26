https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/iran-petrol-uretimini-artirma-karari-aldi-1084210286.html

İran, petrol üretimini artırma kararı aldı

İran, petrol üretimini artırma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Reisi’nin trajik kazada yaşamını yitirmesine rağmen dış politikasını değiştirmemekte kararlı İran, enerji politikasına da kaldığı yerden devam... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T11:31+0300

2024-05-26T11:31+0300

2024-05-26T11:31+0300

dünya

iran

enerji

petrol

petrol üretimi

küresel petrol talebi

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

opec

abd

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Cumhurbaşkanı Reisi’nin trajik kazada yaşamını yitirmesine rağmen dış politikasını değiştirmemekte kararlı İran, enerji politikasına da kaldığı yerden devam edeceği sinyalini verdi.Günlük ham petrol üretimini 400 bin varil artırarak 4 milyon varile çıkarma kararı alan İran yönetimi, yabancı mali imkanların kullanımının kolaylaştırılması ve İran Ulusal Petrol Şirketinin ham petrol üretimini artırma planını da onaylandı.İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini devralan Muhammed Muhbir başkanlığında başkent Tahran'da Ekonomi Konseyi toplantısı yapıldı.Toplantıda 5.5 milyar dolarlık yabancı mali imkanların kullanımının kolaylaştırılması ve ham petrol üretimini artırma planı onaylanırken, bu kapsamda İranlı yetkililere göre, şu anda 3.6 milyon varil olan günlük ham petrol üretimi 400 bin varil artışla 4 milyon varile çıkarılacak.ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu dönemde İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da günlük ortalama 500 bin varilin altına düşmüştü.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 14 Mayıs'ta yayımladığı son aylık raporunda, İran'ın nisandaki ortalama ham petrol üretiminin günlük 3 milyon 212 bin varil olduğu belirtilmişti. ​​​​​​​Bu da İran'ın bir önceki aya göre petrol üretimini 14 bin varil artırdığını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/iran-reisisiz-daha-iyi-diyen-blinkene-kremlinden-sert-yanit-1084098904.html

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Sputnik Türkiye

iran, enerji, petrol, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), opec, abd