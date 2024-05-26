https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/fenerbahce---istanbulspor-macinin-var-hakemi-belli-oldu--1084211801.html

Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T12:54+0300

2024-05-26T12:54+0300

2024-05-26T12:57+0300

spor

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

istanbulspor

var

video yardımcı hakem (var)

hakem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/13/1083987939_0:209:3219:2020_1920x0_80_0_0_e397e58a21d0c97c0507d7082eba4391.jpg

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak.Yine 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - İstanbulspor maçının VAR'ı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/czn-burak-cannes-film-festivaline-katilmasini-hakkinda-konustu-beni-neden-uzuyorsunuz-1084211040.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, istanbulspor, var, video yardımcı hakem (var), hakem