https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/fenerbahce---istanbulspor-macinin-var-hakemi-belli-oldu--1084211801.html
Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T12:54+0300
2024-05-26T12:54+0300
2024-05-26T12:57+0300
spor
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fenerbahçe spor kulübü
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var
video yardımcı hakem (var)
hakem
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak.Yine 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - İstanbulspor maçının VAR'ı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello oldu.
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, istanbulspor, var, video yardımcı hakem (var), hakem
Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu
12:54 26.05.2024 (güncellendi: 12:57 26.05.2024)
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak Konyaspor - Galatasaray maçında VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yapacak.
Yine 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - İstanbulspor maçının VAR'ı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello oldu.