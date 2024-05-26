https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/fenerbahcenin-eski-forvetinden-konyaspor-paylasimi-haydi-konya-1084217723.html

Fenerbahçe'nin eski forvetinden Süper Lig paylaşımı: 'Haydi Konya!'

Fenerbahçe'nin eski forvetinden Süper Lig paylaşımı: 'Haydi Konya!'

Sputnik Türkiye

Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabında Galatasaray'a karşı Konyaspor'a desteklerini iletti. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T16:45+0300

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spor

konyaspor

konyaspor futbol takımı

​konyaspor

emmanuel emenike

fenerbahçe spor kulübü

fenerbahçe

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

galatasaray

şampiyonluk

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Fenerbahçe'nin eski forveti Emmanuel Emenike, Süper Lig'in son haftasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Instagram hesabından Konyaspor'a destekte bulunan Emenike'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Fenerbahçe'nin şampiyon olması Konyaspor'a bağlı Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 93 maçta 25 gol 22 asistlik performans göstermişti.

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Sputnik Türkiye

konyaspor, konyaspor futbol takımı, ​konyaspor, emmanuel emenike, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, galatasaray, şampiyonluk, süper lig