https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/fenerbahcenin-eski-forvetinden-konyaspor-paylasimi-haydi-konya-1084217723.html
Fenerbahçe'nin eski forvetinden Süper Lig paylaşımı: 'Haydi Konya!'
Fenerbahçe'nin eski forvetinden Süper Lig paylaşımı: 'Haydi Konya!'
Sputnik Türkiye
Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabında Galatasaray'a karşı Konyaspor'a desteklerini iletti. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T16:45+0300
2024-05-26T16:45+0300
2024-05-26T16:46+0300
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Fenerbahçe'nin eski forveti Emmanuel Emenike, Süper Lig'in son haftasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Instagram hesabından Konyaspor'a destekte bulunan Emenike'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Fenerbahçe'nin şampiyon olması Konyaspor'a bağlı Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 93 maçta 25 gol 22 asistlik performans göstermişti.
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Fenerbahçe'nin eski forvetinden Süper Lig paylaşımı: 'Haydi Konya!'
16:45 26.05.2024 (güncellendi: 16:46 26.05.2024)
Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabında Galatasaray'a karşı Konyaspor'a desteklerini iletti.
Fenerbahçe'nin eski forveti Emmanuel Emenike, Süper Lig'in son haftasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Instagram hesabından Konyaspor'a destekte bulunan Emenike'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Her zaman zafere doğru Konyaspor!", "Yeşil-beyazın gücü, her zaman, her yerde Konyaspor!", "Her zaman her yerde yanındayız Konyaspor!"
Fenerbahçe'nin şampiyon olması Konyaspor'a bağlı
Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesi ve Fenerbahçe'nin de İstanbulspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyon Fenerbahçe olacak.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 93 maçta 25 gol 22 asistlik performans göstermişti.