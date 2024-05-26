https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/devlet-bahceliden-surpriz-cagri-bu-sene-kume-dusme-olmasin--1084217262.html
Devlet Bahçeli'den sürpriz çağrı: 'Bu sene küme düşme olmasın'
Devlet Bahçeli'den sürpriz çağrı: 'Bu sene küme düşme olmasın'
Sputnik Türkiye
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Türk futbolununun strese girmemesi için' bu sene takımların küme düşmemesi konusunda çağrı yaptı. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T16:19+0300
2024-05-26T16:19+0300
2024-05-26T16:19+0300
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Süper Lig’de bu hafta ligin son maçları oynanacak. Şampiyonluk düğümünün de çözüleceği maçların öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sürpriz bir çağrı geldi. Bahçeli'nin çağrısı, MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıldı. Buna göre, geçen yılki 6 Şubat depremini hatırlatan MHP lideri “Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı” dedi ve “Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin ya da takım sayısı 21'e yükselsin” çağrısında bulundu. Süper Lig'de İstanbulspor ve Fatih Karagümrük’ün küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki takımın yanısıra Pendikspor, Hatayspor, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Konyaspor da kümede kalma mücadelesi veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/filenin-sultanlarindan-tepki-13-saatlik-ucusta-ekonomi-sinifina-bindirildiler--1084217055.html
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devlet bahçeli, gençlik ve spor bakanlığı, karabük, karabükspor, küme düşme
devlet bahçeli, gençlik ve spor bakanlığı, karabük, karabükspor, küme düşme
Devlet Bahçeli'den sürpriz çağrı: 'Bu sene küme düşme olmasın'
MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Türk futbolununun strese girmemesi için' bu sene takımların küme düşmemesi konusunda çağrı yaptı.
Süper Lig’de bu hafta ligin son maçları oynanacak. Şampiyonluk düğümünün de çözüleceği maçların öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sürpriz bir çağrı geldi.
Bahçeli'nin çağrısı, MHP’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıldı. Buna göre, geçen yılki 6 Şubat depremini hatırlatan MHP lideri “Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı” dedi ve “Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin ya da takım sayısı 21'e yükselsin” çağrısında bulundu.
Süper Lig'de İstanbulspor ve Fatih Karagümrük’ün küme düşmesi daha önce kesinleşmişti. İki takımın yanısıra Pendikspor, Hatayspor, Ankaragücü, Gaziantep FK ve Konyaspor da kümede kalma mücadelesi veriyor.