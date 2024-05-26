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CZN Burak Cannes Film Festivali hakkında konuştu: 'Beni neden üzüyorsunuz?'
CZN Burak Cannes Film Festivali hakkında konuştu: 'Beni neden üzüyorsunuz?'
Sputnik Türkiye
CZN Burak adıyla bilinen restoran zincileri sahibi Burak Özdemir, Cannes Film Festivali'ne katılması ardından aldığı yorumlara cevap verdi. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
czn burak
restoran
restoran zinciri
cannes
cannes film festivali
cannes film festivali
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Instagram sayfasında 54 milyon takipçisi bulunan Özdemir, ‘en iyi influencer işadamı’ ödülüne layık görüldü. Önceki gün yapılan törende genç işletmeciye ödülünü dünyaca ünlü model ve oyuncu Victoria Silvstedt takdim etti.Tören öncesi Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında yürüyen ve dünya basınına poz veren Burak Özdemir, o anları Instagram’da da paylaşmıştı. Ancak paylaşımına yapılan yorumlar ünlü şefi üzdü. Etkinliğe marka iş birliğiyle değil, festivalin daveti üzerine katıldığını dile getiren Burak Özdemir yapılan yorumlara şöyle seslendi
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czn burak, restoran, restoran zinciri, cannes, cannes film festivali, cannes film festivali, blogger, influencer

CZN Burak Cannes Film Festivali hakkında konuştu: 'Beni neden üzüyorsunuz?'

12:17 26.05.2024 (güncellendi: 12:21 26.05.2024)
© Fotoğraf : Instagram/CZN BurakCZN Burak
CZN Burak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
© Fotoğraf : Instagram/CZN Burak
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CZN Burak adıyla bilinen restoran zincileri sahibi Burak Özdemir, Cannes Film Festivali'ne katılması ardından aldığı yorumlara cevap verdi.
Instagram sayfasında 54 milyon takipçisi bulunan Özdemir, ‘en iyi influencer işadamı’ ödülüne layık görüldü. Önceki gün yapılan törende genç işletmeciye ödülünü dünyaca ünlü model ve oyuncu Victoria Silvstedt takdim etti.

Tören öncesi Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında yürüyen ve dünya basınına poz veren Burak Özdemir, o anları Instagram’da da paylaşmıştı.
Ancak paylaşımına yapılan yorumlar ünlü şefi üzdü. Etkinliğe marka iş birliğiyle değil, festivalin daveti üzerine katıldığını dile getiren Burak Özdemir yapılan yorumlara şöyle seslendi
“Ben Cannes’a davet üzerine geldim ve burada ödül aldım. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, şu anda Türkiye’nin en yüksek takipçili sosyal medya hesabı bana ait. Kimseye yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum. Hiçbir şekilde bir firmanın, bir markanın sponsorluğu söz konusu değil. Festival tarafından davet geldi, kabul ettim. Buraya gelirken biletimi de kendim aldım. Kırmızı halıda yürüdüm, ödül aldım, film izledim. 28 yaşındayım ve kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Normalde her etkinliği kabul etmiyorum ama buraya gelmek istedim, hoşuma gitti. Beni bu kadar üzmelerine gerek var mı?”
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