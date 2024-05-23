https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/ergin-ataman-bizi-korumasi-gereken-polisin-beni-itmesi-sonucunda-yere-dustum-1084113387.html

Ergin Ataman: Bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm, beni tartakladı

Ergin Ataman: Bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm, beni tartakladı

Sputnik Türkiye

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman Almanya'da polis tarafından tartaklandığını açıkladı. Ataman, "Bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T00:20+0300

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ergin ataman

spor

almanya

düşmek

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Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, polis tarafından tartaklandığını belirtti.Ataman, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı. Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/italyan-takimi-atalanta-tarihinin-ilk-avrupa-kupasini-kazandi-1084113443.html

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ergin ataman, almanya, düşmek