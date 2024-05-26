https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/cumhurbaskani-erdogandan-galatasaraya-tebrik--1084222953.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T22:23+0300
2024-05-26T22:23+0300
2024-05-26T22:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
tebrik
galatasaray
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2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı sosyal medyadan tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/super-ligde-sampiyon-galatasaray-1084220844.html
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recep tayyip erdoğan, tebrik, galatasaray
recep tayyip erdoğan, tebrik, galatasaray
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
22:23 26.05.2024 (güncellendi: 22:52 26.05.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti.
2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı sosyal medyadan tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.