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SESLİ HABER
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
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2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı sosyal medyadan tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/super-ligde-sampiyon-galatasaray-1084220844.html
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recep tayyip erdoğan, tebrik, galatasaray
recep tayyip erdoğan, tebrik, galatasaray

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

22:23 26.05.2024 (güncellendi: 22:52 26.05.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti.
2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı sosyal medyadan tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Galatasaraylı taraftarlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
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Galatasaray tarihinde 24. kez şampiyon oldu
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