https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/cumhurbaskani-erdogandan-galatasaraya-tebrik--1084222953.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

tebrik

galatasaray

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2023-2024 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı sosyal medyadan tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/super-ligde-sampiyon-galatasaray-1084220844.html

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recep tayyip erdoğan, tebrik, galatasaray