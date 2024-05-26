https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/bir-donem-yuzde-16ya-dusmustu-iski-istanbul-barajlarindaki-doluluk-oranini-acikladi-1084213860.html

Bir dönem yüzde 16'ya düşmüştü: İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

Bir dönem yüzde 16'ya düşmüştü: İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 80.62 oldu. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T13:48+0300

2024-05-26T13:48+0300

2024-05-26T13:48+0300

türkiye

baraj

baraj gölü

alibeyköy

alibeyköy barajı

ömerli

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

su

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 80.62 oldu. İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.81 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.35 ile Istrancalar Barajı oldu.İSKİ'nin verilerine göre 26 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:• Alibey Barajı yüzde 53.0• Büyükçekmece Barajı yüzde 74.92• Darlık Barajı yüzde 78.05• Istrancalar Barajı yüzde 38.35• Kazandere Barajı yüzde 76.98• Elmalı Barajı yüzde 83.91• Ömerli Barajı yüzde 92.81• Pabuçdere Barajı yüzde 76.45• Sazlıdere Barajı yüzde 61.28• Terkos Barajı yüzde 89.58

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ankarada-buyuk-emekli-mitingi-icin-emekliler-toplaniyor-1084213565.html

türkiye

alibeyköy

alibeyköy barajı

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baraj, baraj gölü, alibeyköy, alibeyköy barajı, ömerli, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su