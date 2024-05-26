Ankara'da Büyük Emekli Mitingi için emekliler toplanıyor
CHP lideri Özgür Özel Saat 14:00’da Ankara Tandoğan meydanında emeklilerle bir araya gelecek.
CHP lideri Özgür Özel Saat 14:00’da Ankara Tandoğan meydanında emeklilerle bir araya gelecek.
Özel daha önce yaptığı açıklamada “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.
Özel daha önce yaptığı açıklamada “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında düzenlenecek 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle bugün saat 22.00’dan itibaren ihtiyaç olması durumunda, Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında düzenlenecek 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle bugün saat 22.00’dan itibaren ihtiyaç olması durumunda, Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Mitinge birçok emeklinin katılması bekleniyor.
Mitinge birçok emeklinin katılması bekleniyor.
CHP lideri Özgür Özel Saat 14:00’da Ankara Tandoğan meydanında emeklilerle bir araya gelecek.
Özel daha önce yaptığı açıklamada “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında düzenlenecek 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle bugün saat 22.00’dan itibaren ihtiyaç olması durumunda, Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.
Mitinge birçok emeklinin katılması bekleniyor.