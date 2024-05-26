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Ankara'da Büyük Emekli Mitingi için emekliler toplanıyor
Ankara'da Büyük Emekli Mitingi için emekliler toplanıyor
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Bugün Ankara'da CHP tarafından organize edilen 'Büyük Emekli Mitingi' gerçekleştiriliyor. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçen hafta gerçekleştirilen Büyük Eğitim Mitingi’nin ardından bu hafta da 26 Mayıs’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda 'Büyük Emekli Mitingi' düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ankara-buyuksehir-belediyesi-buyuk-emekli-mitingi-nedeniyle-kapatilacak-yollari-duyurdu-1084206826.html
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emekli, miting, ortak miting, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel
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Ankara'da Büyük Emekli Mitingi için emekliler toplanıyor

13:27 26.05.2024 (güncellendi: 13:51 26.05.2024)
Büyük Emekli Mitingi
Büyük Emekli Mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
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Bugün Ankara'da CHP tarafından organize edilen 'Büyük Emekli Mitingi' gerçekleştiriliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçen hafta gerçekleştirilen Büyük Eğitim Mitingi’nin ardından bu hafta da 26 Mayıs’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda 'Büyük Emekli Mitingi' düzenliyor.

CHP lideri Özgür Özel Saat 14:00’da Ankara Tandoğan meydanında emeklilerle bir araya gelecek.

CHP lideri Özgür Özel Saat 14:00’da Ankara Tandoğan meydanında emeklilerle bir araya gelecek. - Sputnik Türkiye
1/7

CHP lideri Özgür Özel Saat 14:00’da Ankara Tandoğan meydanında emeklilerle bir araya gelecek.

Özel daha önce yaptığı açıklamada “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.

Özel daha önce yaptığı açıklamada “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti. - Sputnik Türkiye
2/7

Özel daha önce yaptığı açıklamada “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi. - Sputnik Türkiye
3/7

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi. - Sputnik Türkiye
4/7

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. - Sputnik Türkiye
5/7

Ankara Emniyet Müdürlüğü, miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında düzenlenecek 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle bugün saat 22.00’dan itibaren ihtiyaç olması durumunda, Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında düzenlenecek &#x27;Büyük Emekli Mitingi&#x27; nedeniyle bugün saat 22.00’dan itibaren ihtiyaç olması durumunda, Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak. - Sputnik Türkiye
6/7

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında düzenlenecek 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle bugün saat 22.00’dan itibaren ihtiyaç olması durumunda, Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Mitinge birçok emeklinin katılması bekleniyor.

Mitinge birçok emeklinin katılması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
7/7

Mitinge birçok emeklinin katılması bekleniyor.

1/7

CHP lideri Özgür Özel Saat 14:00’da Ankara Tandoğan meydanında emeklilerle bir araya gelecek.

2/7

Özel daha önce yaptığı açıklamada “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.

3/7

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.

4/7

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak!” ifadelerine yer verdi.

5/7

Ankara Emniyet Müdürlüğü, miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

6/7

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında düzenlenecek 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle bugün saat 22.00’dan itibaren ihtiyaç olması durumunda, Anıt Caddesi’nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan varyantın tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

7/7

Mitinge birçok emeklinin katılması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
TÜRKİYE
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu
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