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Antonov, Biden'ın Putin'e hakaretini kabul edilemez olarak nitelendirdi
Antonov, Biden'ın Putin'e hakaretini kabul edilemez olarak nitelendirdi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD Başkanı Biden'ın Putin'e yönelik son hakaretini kabul edilemez olarak nitelendirirken, bunun tüm Rus halkına... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T10:53+0300
2024-05-26T10:53+0300
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Cumartesi günü New York eyaletindeki West Point Askeri Akademisi mezunlarına hitaben bir konuşma yapan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bir kez daha diplomatik olmayan ifadeler kullanarak Putin'i ‘zalim bir tiran’ olarak nitelendirmişti.Biden, konuşmasında, “Ukrayna'yı güvenle destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Uzun yıllardır tanıdığım bir adama, acımasız bir tirana karşı duruyoruz. Geri adım atamayız ve atmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.Biden’ın sözlerini değerlendiren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yerel iktidar çevrelerinin, Rusya’nın ulusal çıkarlara dayalı bağımsız ve egemen bir politika izlemeye devam edeceğini kabul etmesinin zamanının geldiğini vurgularken, “Biden, Putin'e yönelik hakaretlerde bulunarak, aynı zamanda devletimizin lideri etrafında sarsılmaz bir birlik sergileyen tüm Rus halkına hakaret etmektedir” dedi.Rus diplomat, bu tür davranışları, herhangi bir ülkenin lideri ve sorumlu bir siyasetçi için kabul edilemez bulduğunu vurgularken, “Sözlü kabalık ve Başkanımızın imajı pahasına kendini gösterme çabaları, Washington'un Rusya'nın Amerikan tabiriyle ‘kurallara dayalı dünya düzenine’ meydan okuduğu gerçeğine duyduğu öfkeyi yansıtıyor” diye ekledi.ABD Başkanı Biden uzun süredir Rus lider hakkında sert konuşmaktan çekinmiyor.Mart 2021'de Putin’e ‘katil’ diyen Biden diplomatik bir skandala yol açmıştı. Biden’ın sözlerini değerlendiren Putin,gazzetecilere açıklamasında, meslektaşına sağlık dileyerek, diğer insanları değerlendirmesinin aslında aynada kendini görmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişti.Askeri operasyon başladıktan sonra ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanını ‘diktatör’, ‘kasap’ ve ‘savaş suçlusu' olarak da nitelendirmiş, iktidarda kalamayacağını iddia etmişti.
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joe biden, vladimir putin, rusya, abd, tiran, antonov, anatoliy antonov, rusya'nın washington büyükelçiliği

Antonov, Biden'ın Putin'e hakaretini kabul edilemez olarak nitelendirdi

10:53 26.05.2024
© AP Photo / Brynn AndersonABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD Başkanı Biden'ın Putin'e yönelik son hakaretini kabul edilemez olarak nitelendirirken, bunun tüm Rus halkına yönelik olduğunu sözlerine ekledi.
Cumartesi günü New York eyaletindeki West Point Askeri Akademisi mezunlarına hitaben bir konuşma yapan Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında bir kez daha diplomatik olmayan ifadeler kullanarak Putin'i ‘zalim bir tiran’ olarak nitelendirmişti.
Biden, konuşmasında, “Ukrayna'yı güvenle destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Uzun yıllardır tanıdığım bir adama, acımasız bir tirana karşı duruyoruz. Geri adım atamayız ve atmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Biden’ın sözlerini değerlendiren Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yerel iktidar çevrelerinin, Rusya’nın ulusal çıkarlara dayalı bağımsız ve egemen bir politika izlemeye devam edeceğini kabul etmesinin zamanının geldiğini vurgularken, “Biden, Putin'e yönelik hakaretlerde bulunarak, aynı zamanda devletimizin lideri etrafında sarsılmaz bir birlik sergileyen tüm Rus halkına hakaret etmektedir” dedi.
Rus diplomat, bu tür davranışları, herhangi bir ülkenin lideri ve sorumlu bir siyasetçi için kabul edilemez bulduğunu vurgularken, “Sözlü kabalık ve Başkanımızın imajı pahasına kendini gösterme çabaları, Washington'un Rusya'nın Amerikan tabiriyle ‘kurallara dayalı dünya düzenine’ meydan okuduğu gerçeğine duyduğu öfkeyi yansıtıyor” diye ekledi.
ABD Başkanı Biden uzun süredir Rus lider hakkında sert konuşmaktan çekinmiyor.
Mart 2021'de Putin’e ‘katil’ diyen Biden diplomatik bir skandala yol açmıştı. Biden’ın sözlerini değerlendiren Putin,gazzetecilere açıklamasında, meslektaşına sağlık dileyerek, diğer insanları değerlendirmesinin aslında aynada kendini görmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişti.
Askeri operasyon başladıktan sonra ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanını ‘diktatör’, ‘kasap’ ve ‘savaş suçlusu' olarak da nitelendirmiş, iktidarda kalamayacağını iddia etmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
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