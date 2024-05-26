https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ankara-buyuksehir-belediyesi-buyuk-emekli-mitingi-nedeniyle-kapatilacak-yollari-duyurdu-1084206826.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte gerçekleştirilecek 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T00:26+0300
2024-05-26T00:26+0300
2024-05-26T00:34+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
miting
kapatma
yol
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle kapatılacak yollar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/emeklilerin-yuzde-20si-istanbulda-yasiyor--1084167726.html
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ankara'da kapatılacak yollar, büyük emekli mitingi
ankara'da kapatılacak yollar, büyük emekli mitingi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu
00:26 26.05.2024 (güncellendi: 00:34 26.05.2024)
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte gerçekleştirilecek 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle kapatılacak yolları duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Büyük Emekli Mitingi' nedeniyle kapatılacak yollar şu şekilde:
Anıt Caddesi
ve buraya açılacak yolların tamamı.
Gençlik Caddes
i'nin Akdeniz Caddesi
kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.
Dogöl Caddesi
'nin Beşevler Kavşağı
ile Anadolu Meydanı
arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı.
Celal Bayar Bulvarı
'ndan Kazımkarabekir Caddesi
'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Kazımkarabekir Caddesi
'nden Celal Bayar Bulvarı
'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı.
Hipodrom Caddesi
'nden Anadolu Meydanı
istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazımkarabekir Caddesi
'nden Gar Meydanı
istikametine bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı.
Kazımkarabekir Caddesi
'nin İstanbul Caddesi
ile Anadolu Meydanı
arasında kalan bölüm.