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Emeklilerin yüzde 20'si İstanbul'da yaşıyor
Emeklilerin yüzde 20'si İstanbul'da yaşıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) araştırmasına göre, Türkiye'deki 16 milyon 154 bin emeklinin yarısı 10 büyükşehirde ikamet ederken, toplam emekli nüfusunun... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T13:48+0300
2024-05-24T13:48+0300
yaşam
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istanbul
türkiye emekliler derneği (tüed)
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TÜED tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi.Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.İstanbul, 3 milyon 240 bin kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip şehir olurken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si bu kentte yaşıyor.İstanbul'un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, şu şekilde sıralandı:"Ankara 1 milyon 261 bin 552 kişi, İzmir 1 milyon 176 bin 709 kişi, Bursa 720 bin 435 kişi, Antalya 495 bin 70 kişi, Adana 399 bin 524 kişi, Konya 393 bin 837 kişi, Kocaeli 391 bin 756 kişi, Balıkesir 361 bin 466 kişi, Mersin 334 bin 22 kişi."En az emekli Ardahan, Bayburt ve Tunceli'deToplam 8 milyon 774 bin 811 emeklinin yaşadığı söz konusu 10 büyükşehir, Türkiye'deki emeklilerin yüzde 54'üne ev sahipliği yaparken, Ankara ve Konya dışındaki şehirlerin denize kıyısının olması dikkati çekti.Nüfusu 1 milyon 273 bin civarında olan Balıkesir, yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu.Ardahan 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusuna sahip şehir olurken, Ardahan'ın ardında 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle ise Tunceli geldi."Emeklilerin sorunlarına çözüm üretilmeli"TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, araştırmaya dair AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TÜED'in 1 milyona yakın üyesiyle emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, yaptıkları araştırmaların sonuçlarının izleyecekleri politikaları belirlemede yol gösterici olduğunu söyledi.Araştırmayla ulaştıkları, emeklilerin yarısının 10 büyükşehirde yaşadığı sonucunun önemli bir veri olduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ssk-bag-kur-memur-emeklilerine-bankalardan-promosyon-odemeler-31-bin-tlye-kadar-cikabiliyor-1084057686.html
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emekli, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, istanbul, türkiye emekliler derneği (tüed)
emekli, nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, istanbul, türkiye emekliler derneği (tüed)

Emeklilerin yüzde 20'si İstanbul'da yaşıyor

13:48 24.05.2024
© AAEmeklilerin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor
Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA
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Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) araştırmasına göre, Türkiye'deki 16 milyon 154 bin emeklinin yarısı 10 büyükşehirde ikamet ederken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si İstanbul'da yaşıyor.
TÜED tarafından yapılan "Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması" ile Türkiye'de emeklilerin yoğun olarak yaşadığı iller belirlendi.
Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yaşlılık aylığı alıyor.
İstanbul, 3 milyon 240 bin kişiyle en fazla emekli nüfusuna sahip şehir olurken, toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si bu kentte yaşıyor.
İstanbul'un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller, şu şekilde sıralandı:
"Ankara 1 milyon 261 bin 552 kişi, İzmir 1 milyon 176 bin 709 kişi, Bursa 720 bin 435 kişi, Antalya 495 bin 70 kişi, Adana 399 bin 524 kişi, Konya 393 bin 837 kişi, Kocaeli 391 bin 756 kişi, Balıkesir 361 bin 466 kişi, Mersin 334 bin 22 kişi."

En az emekli Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de

Toplam 8 milyon 774 bin 811 emeklinin yaşadığı söz konusu 10 büyükşehir, Türkiye'deki emeklilerin yüzde 54'üne ev sahipliği yaparken, Ankara ve Konya dışındaki şehirlerin denize kıyısının olması dikkati çekti.
Nüfusu 1 milyon 273 bin civarında olan Balıkesir, yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı şehir oldu.
Ardahan 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusuna sahip şehir olurken, Ardahan'ın ardında 13 bin 98 kişiyle Bayburt, 13 bin 294 kişiyle ise Tunceli geldi.

"Emeklilerin sorunlarına çözüm üretilmeli"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, araştırmaya dair AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TÜED'in 1 milyona yakın üyesiyle emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, yaptıkları araştırmaların sonuçlarının izleyecekleri politikaları belirlemede yol gösterici olduğunu söyledi.
Araştırmayla ulaştıkları, emeklilerin yarısının 10 büyükşehirde yaşadığı sonucunun önemli bir veri olduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:
"16 milyon emekli, toplumun önemli bir kesimini oluşturuyor. Ülkenin kalkınması için yıllarca alın teri döken emeklilerimizin başta ekonomik olmak üzere sorunlarına çözüm üretilmeli, talepleri karşılanmalı. Emeklilerin İstanbul ve Ankara gibi metropollerden kopamamasının nedenleri iyi analiz edilmeli. Hükümet ve yerel yönetimler, araştırmamızın sonuçlarını dikkate alıp, emekli nüfusunun yoğun olduğu yerlere yönelik politikalar geliştirmeli."
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