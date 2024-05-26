https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/almanya-basbakani-scholz-ukrayna-ordusunun-rusyaya-karsi-bati-silahlarini-kullanmasina-karsi-1084219565.html
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ordusunun Rusya’ya saldırılarda Batı silahları kullanmasına karşı
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ordusunun Rusya’ya saldırılarda Batı silahları kullanmasına karşı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için Batı yapımı silahları kullanmasına karşı olduğunu... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T18:28+0300
2024-05-26T18:28+0300
2024-05-26T18:34+0300
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Alman haber portalı Tagesschau’nun bildirdiği üzere Başbakan Scholz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için Batı yapımı silahları kullanmasına karşı olduğunu söyledi.Alman silahlarını kullanma alanının genişletilmesi için şimdilik herhangi bir neden görmediğine dikkat çeken Scholz, silahların tedariki konusunda Ukrayna ile mutabakata varılan ve halihazırda işleyen net kuralların bulunduğunu hatırlattı.“En azından benim görüşüm böyle” diyen Şansölye, Berlin’in Kiev’e yönelik politikasının amacının çatışmanın bir dünya savaşına dönüşmesini önlemek olduğunu sözlerine ekledi.Rusya, daha önce NATO ülkelerine Kiev’e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin ‘ateşle oynadığını’ belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini vurgulamıştı.Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/almanya-savunma-bakani-pistorius-batili-ulkeler-ukrayna-uzerinde-fuze-dusurmeye-calismiyor-1084066413.html
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almanya, olaf scholz, tagesschau.de, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, rusya, kremlin, sergey lavrov
almanya, olaf scholz, tagesschau.de, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, rusya, kremlin, sergey lavrov
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna ordusunun Rusya’ya saldırılarda Batı silahları kullanmasına karşı
18:28 26.05.2024 (güncellendi: 18:34 26.05.2024)
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için Batı yapımı silahları kullanmasına karşı olduğunu belirtti.
Alman haber portalı Tagesschau’nun bildirdiği üzere Başbakan Scholz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için Batı yapımı silahları kullanmasına karşı olduğunu söyledi.
Alman silahlarını kullanma alanının genişletilmesi için şimdilik herhangi bir neden görmediğine dikkat çeken Scholz, silahların tedariki konusunda Ukrayna ile mutabakata varılan ve halihazırda işleyen net kuralların bulunduğunu hatırlattı.
“En azından benim görüşüm böyle” diyen Şansölye, Berlin’in Kiev’e yönelik politikasının amacının çatışmanın bir dünya savaşına dönüşmesini önlemek olduğunu sözlerine ekledi.
Rusya, daha önce NATO ülkelerine Kiev’e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin ‘ateşle oynadığını’ belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini vurgulamıştı.
Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.