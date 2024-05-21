https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/almanya-savunma-bakani-pistorius-batili-ulkeler-ukrayna-uzerinde-fuze-dusurmeye-calismiyor-1084066413.html

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Batılı ülkeler Ukrayna üzerinde füze düşürmeye çalışmıyor

Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Batılı ülkeler Ukrayna üzerinde füze düşürmeye çalışmıyor

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna üzerinde füze ve insansız hava araçlarını (İHA) düşürme olasılığını ciddi... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T17:11+0300

2024-05-21T17:11+0300

2024-05-21T17:11+0300

ukrayna krizi

almanya

almanya savunma bakanlığı

boris pistorius

ukrayna

vladimir zelenskiy

batılı ülkeler

rusya

kremlin

sergey lavrov

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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Letonyalı mevkidaşı Andris Spruds ile birlikte soruları yanıtladığı ortak basın toplantısında Almanya ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna üzerinde Rus füzelerini ve İHA’larını düşürme olasılığını ciddi olarak tartışmadıklarını, zira bunun doğrudan çatışmaya girmek anlamına geleceğini ifade etti.Pistorius, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’ya komşu olan batılı ülkeler topraklarından Ukrayna üzerindeki Rus füzelerinin vurulabileceği yönündeki önerisinin sorulması üzerine, “Bu çok hassas bir talep” diye konuştu.Almanya Savunma Bakanı, “Bu, savaşa doğrudan katılmanın bir biçimi olacak. O nedenle bunu tartışalım derdim, fakat şimdi bunun zamanı değil ve aslında bunu ciddi olarak tartışma olanağımız da yok. En azından Almanya’da, ama bildiğim kadarıyla diğer ülkelerde de böyle bir olanak yok” ifadelerini kullandı.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine Kiev’e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin ‘ateşle oynadığını’ belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini vurgulamıştı.Kremlin ise Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının görüşmelere yardımcı olmadığını ve olumsuz etkiye sahip olacağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/almanya-disisleri-bakani-baerbock-ukraynanin-acilen-daha-fazla-hava-savunmasina-ihtiyaci-var-1084045459.html

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almanya, almanya savunma bakanlığı, boris pistorius, ukrayna, vladimir zelenskiy, batılı ülkeler, rusya, kremlin, sergey lavrov