https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ispanya-savunma-bakani-robles-gazzede-yasananlari-gormezden-gelemeyiz-bu-gercek-bir-soykirim-1084203248.html

İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırım

İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırım

Sputnik Türkiye

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles yaptığı açıklamada Gazze'deki çatışmanın 'gerçek bir soykırım' olduğunu söyledi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T19:53+0300

2024-05-25T19:53+0300

2024-05-25T19:53+0300

israil- filistin çatışması

ispanya

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israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

ispanya başbakanı pedro sanchez

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Robles'in devlet televizyonuna verdiği mülakatta, İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz'ın bu hafta başında Gazze'deki çatışmaları soykırım olarak niteleyen yorumunu yineledi.İspanya Savunma Bakanı Robles röportajda "Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırımdır" dedi.İspanya'nın Filistin'i tanımasının İsrail'e karşı bir hareket olmadığını da söyleyen Robles, bunun 'Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesine' yardımcı olmak için tasarlandığını ifade ederek, "Bu kimseye karşı değil, bu İsrail devletine karşı değil" dedi.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de yaptığı açıklamada İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına uyması gerektiğini söyleyerek şu cümleleri dile getirmişti:İspanya, İrlanda ve Norveç ile birlikte 28 Mayıs'ta bir Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.

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ispanya

israil

filistin

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