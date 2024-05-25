https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ispanya-savunma-bakani-robles-gazzede-yasananlari-gormezden-gelemeyiz-bu-gercek-bir-soykirim-1084203248.html
İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırım
İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırım
Sputnik Türkiye
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles yaptığı açıklamada Gazze'deki çatışmanın 'gerçek bir soykırım' olduğunu söyledi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T19:53+0300
2024-05-25T19:53+0300
2024-05-25T19:53+0300
israil- filistin çatışması
ispanya
margarita robles
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israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
ispanya başbakanı pedro sanchez
pedro sanchez
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Robles'in devlet televizyonuna verdiği mülakatta, İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz'ın bu hafta başında Gazze'deki çatışmaları soykırım olarak niteleyen yorumunu yineledi.İspanya Savunma Bakanı Robles röportajda "Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırımdır" dedi.İspanya'nın Filistin'i tanımasının İsrail'e karşı bir hareket olmadığını da söyleyen Robles, bunun 'Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesine' yardımcı olmak için tasarlandığını ifade ederek, "Bu kimseye karşı değil, bu İsrail devletine karşı değil" dedi.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de yaptığı açıklamada İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına uyması gerektiğini söyleyerek şu cümleleri dile getirmişti:İspanya, İrlanda ve Norveç ile birlikte 28 Mayıs'ta bir Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/turk-disisleri-filistin-devletinin-taninacak-olmasindan-buyuk-memnuniyet-duyuyoruz-1084084895.html
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ispanya, margarita robles, soykırım, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez
ispanya, margarita robles, soykırım, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez
İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırım
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles yaptığı açıklamada Gazze'deki çatışmanın 'gerçek bir soykırım' olduğunu söyledi.
Robles'in devlet televizyonuna verdiği mülakatta, İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz'ın bu hafta başında Gazze'deki çatışmaları soykırım olarak niteleyen yorumunu yineledi.
İspanya Savunma Bakanı Robles röportajda "Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırımdır" dedi.
İspanya'nın Filistin'i tanımasının İsrail'e karşı bir hareket olmadığını da söyleyen Robles, bunun 'Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesine' yardımcı olmak için tasarlandığını ifade ederek, "Bu kimseye karşı değil, bu İsrail devletine karşı değil" dedi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de yaptığı açıklamada İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına uyması gerektiğini söyleyerek şu cümleleri dile getirmişti:
Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Refah'taki saldırılarının durdurulması da dahil olmak üzere aldığı ihtiyati tedbirler zorunludur. Uygulanmasını talep ediyoruz.
İspanya, İrlanda ve Norveç ile birlikte 28 Mayıs'ta bir Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.