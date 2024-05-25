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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ispanya-savunma-bakani-robles-gazzede-yasananlari-gormezden-gelemeyiz-bu-gercek-bir-soykirim-1084203248.html
İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırım
İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırım
Sputnik Türkiye
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles yaptığı açıklamada Gazze'deki çatışmanın 'gerçek bir soykırım' olduğunu söyledi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T19:53+0300
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israil- filistin çatışması
ispanya
margarita robles
soykırım
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
ispanya başbakanı pedro sanchez
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Robles'in devlet televizyonuna verdiği mülakatta, İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz'ın bu hafta başında Gazze'deki çatışmaları soykırım olarak niteleyen yorumunu yineledi.İspanya Savunma Bakanı Robles röportajda "Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırımdır" dedi.İspanya'nın Filistin'i tanımasının İsrail'e karşı bir hareket olmadığını da söyleyen Robles, bunun 'Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesine' yardımcı olmak için tasarlandığını ifade ederek, "Bu kimseye karşı değil, bu İsrail devletine karşı değil" dedi.İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de yaptığı açıklamada İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına uyması gerektiğini söyleyerek şu cümleleri dile getirmişti:İspanya, İrlanda ve Norveç ile birlikte 28 Mayıs'ta bir Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/turk-disisleri-filistin-devletinin-taninacak-olmasindan-buyuk-memnuniyet-duyuyoruz-1084084895.html
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ispanya, margarita robles, soykırım, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez
ispanya, margarita robles, soykırım, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ispanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez

İspanya Savunma Bakanı Robles: Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırım

19:53 25.05.2024
© İHADışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a, Gazze'deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'a, Gazze'deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© İHA
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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles yaptığı açıklamada Gazze'deki çatışmanın 'gerçek bir soykırım' olduğunu söyledi.
Robles'in devlet televizyonuna verdiği mülakatta, İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz'ın bu hafta başında Gazze'deki çatışmaları soykırım olarak niteleyen yorumunu yineledi.
İspanya Savunma Bakanı Robles röportajda "Gazze'de yaşananları görmezden gelemeyiz, bu gerçek bir soykırımdır" dedi.
İspanya'nın Filistin'i tanımasının İsrail'e karşı bir hareket olmadığını da söyleyen Robles, bunun 'Gazze'deki şiddetin sona erdirilmesine' yardımcı olmak için tasarlandığını ifade ederek, "Bu kimseye karşı değil, bu İsrail devletine karşı değil" dedi.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de yaptığı açıklamada İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına uyması gerektiğini söyleyerek şu cümleleri dile getirmişti:
Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Refah'taki saldırılarının durdurulması da dahil olmak üzere aldığı ihtiyati tedbirler zorunludur. Uygulanmasını talep ediyoruz.
İspanya, İrlanda ve Norveç ile birlikte 28 Mayıs'ta bir Filistin devletini tanıyacağını açıklamıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Türk Dışişleri: Filistin Devleti’nin tanınacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz
22 Mayıs, 11:14
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