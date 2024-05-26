https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/abd-basini-bati-silahlari-ukrayna-ordusunu-basarisizliga-ugratti-ve-askerlerin-olumune-yol-acti-1084222491.html

ABD basını: Batı silahları Ukrayna ordusunu başarısızlığa uğrattı ve askerlerin ölümüne yol açtı

ABD basını: Batı silahları Ukrayna ordusunu başarısızlığa uğrattı ve askerlerin ölümüne yol açtı

Sputnik Türkiye

New York Times gazetesi, Batı silahlarının bazılarının operasyon bölgesinde verimliliklerini kanıtlayamadığını yazdı. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T21:42+0300

2024-05-26T21:42+0300

2024-05-26T21:42+0300

dünya

abd medyası

the new york times (nyt)

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

valeriy zalujnıy

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New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, Batı silahlarının bazıları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni başarısızlığa uğrattı ve askerlerin ölümüne yol açtı.Makalede, “Ukraynalı komutanlar, teslim edilen Batılı silahlardan bazılarının kendilerini başarısızlığa uğrattığını ve ölümlere yol açtığını belirtiyor” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı komutanların ve Kiev merkezli bir askeri araştırma projesinin verilerine göre, özel operasyon bölgesine gönderilen bazı Amerikan menşeili hassas güdümlü mermilerin muharebe alanında etkisiz oldu, zira isabet oranı Rus elektronik harp sistemlerinin müdahalesi nedeniyle büyük ölçüde azaldı.Bu sorunun Ukrayna ordusunu teslim edilen silahların bir kısmını kullanmayı bırakmaya zorladığına dikkat çekilen makalede, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın, Batı yapımı top mermilerinin Kiev rejimine yalnızca kısa bir süre için yardım ettiğini söylediği vurgulandı.Batı medyası defalarca Rus elektronik harp sistemlerinin etkinliğine dikkat çekmişti. NYT söz konusu sistemlerin Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarını (İHA) yok etmek için başarıyla kullanıldığını yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bati-basini-rusya-batili-ulkelerin-beklentilerinin-aksine-ekonomik-dayanikliligini-kanitladi-1083962851.html

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abd medyası, the new york times (nyt), ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, valeriy zalujnıy