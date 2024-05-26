https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/abd-basini-bati-silahlari-ukrayna-ordusunu-basarisizliga-ugratti-ve-askerlerin-olumune-yol-acti-1084222491.html
ABD basını: Batı silahları Ukrayna ordusunu başarısızlığa uğrattı ve askerlerin ölümüne yol açtı
ABD basını: Batı silahları Ukrayna ordusunu başarısızlığa uğrattı ve askerlerin ölümüne yol açtı
Sputnik Türkiye
New York Times gazetesi, Batı silahlarının bazılarının operasyon bölgesinde verimliliklerini kanıtlayamadığını yazdı. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T21:42+0300
2024-05-26T21:42+0300
2024-05-26T21:42+0300
dünya
abd medyası
the new york times (nyt)
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
valeriy zalujnıy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083322488_0:28:798:477_1920x0_80_0_0_dee03ed6d3770ca7e97d45156114ca1f.png
New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, Batı silahlarının bazıları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni başarısızlığa uğrattı ve askerlerin ölümüne yol açtı.Makalede, “Ukraynalı komutanlar, teslim edilen Batılı silahlardan bazılarının kendilerini başarısızlığa uğrattığını ve ölümlere yol açtığını belirtiyor” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı komutanların ve Kiev merkezli bir askeri araştırma projesinin verilerine göre, özel operasyon bölgesine gönderilen bazı Amerikan menşeili hassas güdümlü mermilerin muharebe alanında etkisiz oldu, zira isabet oranı Rus elektronik harp sistemlerinin müdahalesi nedeniyle büyük ölçüde azaldı.Bu sorunun Ukrayna ordusunu teslim edilen silahların bir kısmını kullanmayı bırakmaya zorladığına dikkat çekilen makalede, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın, Batı yapımı top mermilerinin Kiev rejimine yalnızca kısa bir süre için yardım ettiğini söylediği vurgulandı.Batı medyası defalarca Rus elektronik harp sistemlerinin etkinliğine dikkat çekmişti. NYT söz konusu sistemlerin Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarını (İHA) yok etmek için başarıyla kullanıldığını yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bati-basini-rusya-batili-ulkelerin-beklentilerinin-aksine-ekonomik-dayanikliligini-kanitladi-1083962851.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083322488_63:0:735:504_1920x0_80_0_0_0326883f80308fa8262cd5308b4d6408.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd medyası, the new york times (nyt), ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, valeriy zalujnıy
abd medyası, the new york times (nyt), ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, valeriy zalujnıy
ABD basını: Batı silahları Ukrayna ordusunu başarısızlığa uğrattı ve askerlerin ölümüne yol açtı
New York Times gazetesi, Batı silahlarının bazılarının operasyon bölgesinde verimliliklerini kanıtlayamadığını yazdı.
New York Times (NYT) gazetesinde yer alan habere göre, Batı silahlarının bazıları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni başarısızlığa uğrattı ve askerlerin ölümüne yol açtı.
Makalede, “Ukraynalı komutanlar, teslim edilen Batılı silahlardan bazılarının kendilerini başarısızlığa uğrattığını ve ölümlere yol açtığını belirtiyor” ifadelerine yer verildi.
Ukraynalı komutanların ve Kiev merkezli bir askeri araştırma projesinin verilerine göre, özel operasyon bölgesine gönderilen bazı Amerikan menşeili hassas güdümlü mermilerin muharebe alanında etkisiz oldu, zira isabet oranı Rus elektronik harp sistemlerinin müdahalesi nedeniyle büyük ölçüde azaldı.
Bu sorunun Ukrayna ordusunu teslim edilen silahların bir kısmını kullanmayı bırakmaya zorladığına dikkat çekilen makalede, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın, Batı yapımı top mermilerinin Kiev rejimine yalnızca kısa bir süre için yardım ettiğini söylediği vurgulandı.
Batı medyası defalarca Rus elektronik harp sistemlerinin etkinliğine dikkat çekmişti. NYT söz konusu sistemlerin Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarını (İHA) yok etmek için başarıyla kullanıldığını yazmıştı.