https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/bati-basini-rusya-batili-ulkelerin-beklentilerinin-aksine-ekonomik-dayanikliligini-kanitladi-1083962851.html

Batı basını: Rusya, Batılı ülkelerin beklentilerinin aksine ekonomik dayanıklılığını kanıtladı

Batı basını: Rusya, Batılı ülkelerin beklentilerinin aksine ekonomik dayanıklılığını kanıtladı

Sputnik Türkiye

Washington Post, Rusya’nın Batılı ülkelerin beklentilerinin aksine ekonomik dayanıklılığını kanıtladığını yazdı. 18.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-18T20:56+0300

2024-05-18T20:56+0300

2024-05-18T20:55+0300

ukrayna krizi

washington post

makale

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Washington Post’ta yayınlanan makalede, Rusya'nın Batılı ülkelerin beklentilerinin aksine askeri ve ekonomik açıdan dayanıklılığını kanıtladığı, Çin ile ikili ticarette yaşanan keskin artışın da bunda etkili olduğu belirtildi.Makalede, “Ukrayna'nın geçen yılki karşı saldırısı başarısız oldu; Rusya hem ekonomik hem de askeri açıdan dayanıklılığını kanıtladı" ifadelerine yer verildi.Özel askeri operasyonun en başından itibaren Ukrayna'nın müttefikleri olan ABD ve Avrupalı ülkelerin Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulayarak ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ‘uzun süreli bir savaş için’ silah sağlayarak Kiev'e yardım ettiğine vurgu yapılan makalede, buna rağmen Batı yaptırımlarının Rusya ekonomisini yok etmede başarısız olduğu, aynı zamanda toparlanmaya çalışan Ukrayna’nın da ‘Amerikan silah tedarikinde yaşanan altı aylık yorucu duraklamanın’ ardından zayıf düştüğü kaydedildi.Rusya'nın askeri ve ekonomik istikrarının nedenleri arasında, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Çin ile ikili ticarette yaşanan keskin artış, Rus güçlerinin Ukrayna'nın beklemediği Harkov yönündeki son saldırıları ve Rus ordusunun stratejik olmayan nükleer silahların kullanımını test etmeye yönelik yakın zamanda düzenlemeyi planladığı tatbikatlar gösterildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/kirby-abd-rusya-ile-cin-arasindaki-iliskilerin-gelismesinden-endiseli-1083948022.html

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