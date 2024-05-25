https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/yolda-gordugu-yavru-ayiyi-biberonla-besledi-1084205769.html

Yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi

Yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi

Sputnik Türkiye

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yayladan dönen kişi, yolda gördüğü ayı yavrusuna süt verdi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T22:46+0300

2024-05-25T22:46+0300

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türkiye

rize

çamlıhemşin

ayı yavrusu

ayı

biberon

süt

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İlçeye bağlı 2 bin 70 rakımdaki Gito Yaylası'ndan dönen Furkan Cihan, yolun kenarında ayı yavrusu olduğunu fark etti.Aracından inerek hayvanın yanına giden Cihan, biberon gibi kullandığı pet şişeyle ayıya süt verdi ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.Kendisi de hayvancılık ile uğraştığı için yanında bulunan biberona kendi hayvanlarından sağdığı sütü dolduran Cihan kendi elleriyle ayıyı besledi. Cihan ve beraberindeki arkadaşları Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine haber verdi. Bölgeye gelen yetkililer ayının annesinin bulunup yanına bırakabilmesi için çalışma başlattı.

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