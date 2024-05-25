https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/yolda-gordugu-yavru-ayiyi-biberonla-besledi-1084205769.html
Yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
Yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
Sputnik Türkiye
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yayladan dönen kişi, yolda gördüğü ayı yavrusuna süt verdi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T22:46+0300
2024-05-25T22:46+0300
2024-05-25T23:31+0300
türkiye
rize
çamlıhemşin
ayı yavrusu
ayı
biberon
süt
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İlçeye bağlı 2 bin 70 rakımdaki Gito Yaylası'ndan dönen Furkan Cihan, yolun kenarında ayı yavrusu olduğunu fark etti.Aracından inerek hayvanın yanına giden Cihan, biberon gibi kullandığı pet şişeyle ayıya süt verdi ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.Kendisi de hayvancılık ile uğraştığı için yanında bulunan biberona kendi hayvanlarından sağdığı sütü dolduran Cihan kendi elleriyle ayıyı besledi. Cihan ve beraberindeki arkadaşları Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine haber verdi. Bölgeye gelen yetkililer ayının annesinin bulunup yanına bırakabilmesi için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/karadenizli-esnafin-gulduren-ticari-zekasi-amacimiz-konusmak-ve-konusturulmakti-1084201232.html
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rize, çamlıhemşin, ayı yavrusu, ayı, biberon, süt
rize, çamlıhemşin, ayı yavrusu, ayı, biberon, süt
Yolda gördüğü yavru ayıyı biberonla besledi
22:46 25.05.2024 (güncellendi: 23:31 25.05.2024)
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yayladan dönen kişi, yolda gördüğü ayı yavrusuna süt verdi.
İlçeye bağlı 2 bin 70 rakımdaki Gito Yaylası'ndan dönen Furkan Cihan, yolun kenarında ayı yavrusu olduğunu fark etti.Aracından inerek hayvanın yanına giden Cihan, biberon gibi kullandığı pet şişeyle ayıya süt verdi ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kendisi de hayvancılık ile uğraştığı için yanında bulunan biberona kendi hayvanlarından sağdığı sütü dolduran Cihan kendi elleriyle ayıyı besledi.
Cihan ve beraberindeki arkadaşları Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine haber verdi. Bölgeye gelen yetkililer ayının annesinin bulunup yanına bırakabilmesi için çalışma başlattı.