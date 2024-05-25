https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/uzmanlar-cok-dikkatli-olunmali-diyerek-uyardi-sarimsakta-buyuk-tehlike-nasil-ayirt-edilir-1084189074.html

Uzmanlar 'Çok dikkatli olunmalı' diyerek uyardı: 'Çin sarımsağındaki tehlike' nasıl ayırt edilir?

Uzmanlar 'Çok dikkatli olunmalı' diyerek uyardı: 'Çin sarımsağındaki tehlike' nasıl ayırt edilir?

Sputnik Türkiye

Kanada ve Amerika'da yapılan son araştırmalar, Çin sarımsağında birden çok zararlı madde tespit edildiğini ortaya koydu. Araştırmalarda ağır metallerin... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T09:49+0300

2024-05-25T09:49+0300

2024-05-25T10:07+0300

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Son yapılan araştırmalarda, Kanada ve ABD'de Çin sarımsağında birden çok zararlı madde tespit edildi. Çin sarımsağının, insan sağlığını tehdit eden ağır metaller içerdiği ortaya çıktı.Yerli sarımsağa karşı Çin sarımsağı tartışması bu yıl da gündeme geldi. İnsan dışkısı iddiasına bu kez ağır metal de eklendi. Çin sarımsağı yıllar önce sofralarımıza girmişti ve neredeyse tüm marketlerde ve pazarlarda artık var. Ancak uzmanlar uyarıyor Çin sarımsağı da tehlike çok büyük.Uzmanlar, insan sağlığını tehdit eden çok tehlikeli bir durumdan bahsediyor. Çin sarımsağının insan vücuduna verdiği zararlı etkileri, herkesi endişelendiriyor. Çin sarımsağının insan vücuduna verdiği zararların, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden uyarıyor.Gıda mühendisi Nurten Sırma Çin sarımsağı ile ilgili tehlikeyi ATV Haber’e anlattı. Sırma açıklamasında Kanada'dan gelen raporlara dikkat çekerek “Dünyada ithalatı yapılan Çin sarımsağı ile ilgili çeşitli şaibeler de var. Dolayısıyla bu üründe zaman zaman ağır metal bulunduğu zaman zaman insan dışkısı kaynaklı esherishia bulundu zaman zaman da renk ağırtıcı klorit gibi maddelerin varlığını da tespit etmişler. Bunun yetiştiği toprakta yakın yerde bir kanalizasyon akıntısı olabilir” ifadelerini kullandı.Çin sarımsağı nasıl anlaşılır? Yerli sarımsak nasıl ayırt edilir?Bu aşamalardan geçen bir sarımsakta gıda zehirlenmesi riski var. Peki vatandaşlar yerli sarımsakla ithal sarımsağı nasıl ayırt edecek işte cevabı:

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