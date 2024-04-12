https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/dunyanin-en-iyi-kuzu-eti-yemekleri-siralandi-turkiyede-hangi-yemekler-listeye-girdi-1082703458.html

Dünyanın en iyi kuzu eti yemekleri sıralandı: Türkiye'den hangi yemekler listeye girdi?

Dünyanın en iyi kuzu eti yemekleri sıralandı: Türkiye'den hangi yemekler listeye girdi?

Sputnik Türkiye

Dünya'daki yemekleri araştırıp sıralandıran Taste Atlas, kuzu etiyle yapılan en iyi yemekleri açıkladı. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T14:24+0300

2024-04-12T14:24+0300

2024-04-12T15:57+0300

dünya

yaşam

yemek

kuzu

kuzu eti

tasteatlas

yunanistan

türkiye

ispanya

cağ kebabı

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Yemekleri oylayarak sıralandıran ve dünyada birçok geleneksek yemek değerlendirmesi yapan Taste Atlas internet sitesi, kuzu etiyle yapılan en iyi dünya yemeklerini sıralandırdı. Listede Yunanistan ve Türkiye'nin öne çıktığı görüldü. Listeye göre en iyi kuzu yemekleri şöyle:

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yunanistan

ispanya

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