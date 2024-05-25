https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ukraynali-bir-asker-caldigi-tankla-rus-askerlerine-teslim-oldu-1084186154.html
‘Ukraynalı bir asker çaldığı tankla Rus birliğine teslim oldu’
‘Ukraynalı bir asker çaldığı tankla Rus birliğine teslim oldu’
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Bezsonov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin Donetsk yakınlarında bir tank çalarak Rus askerlerine teslim olduğunu belirtti. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T00:00+0300
2024-05-25T00:00+0300
2024-05-25T00:13+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
donetsk
daniil bezsonov
ukrayna silahlı kuvvetleri
teslim
mevzi
rus ordusu
t-64
tank
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Rus askeri uzman ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri eski sözcüsü Daniil Bezsonov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin Donetsk yakınlarında bir tank çalarak Rus askerlerine teslim olduğunu söyledi.Bezsonov, “Birliklerimize teslim olan Ukraynalı askerin adı Lihaçev Maksim Anatoliyeviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 110. Tugayının eski bir askeri. Donetsk istikametinde Ukrayna’ya ait T-64 tankını çalarak tarafımıza geçti” dedi.Bezsonov, Ukraynalı askerin ‘Rus mevzilerine ulaşmanın daha güvenli olacağı’ düşüncesiyle tankı çalarak daha önce anlaştığı ve kendisini bekleyen Rus askerlerine teslim olduğunu vurguladı.Rus birliğine teslim olan Lihaçev, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Svatovo kentinde doğdu. 2022 yılında Polonya’dan Ukrayna’ya dönerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı.24 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde 67 Ukraynalı askerin Rus birliklerine teslim olduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rus-askerleri-harkovun-strelecye-koyundeki-taarruzu-anlatti-gruplar-halinde-teslim-oldular-1083940614.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donetsk, daniil bezsonov, ukrayna silahlı kuvvetleri, teslim, mevzi, rus ordusu, t-64, tank
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donetsk, daniil bezsonov, ukrayna silahlı kuvvetleri, teslim, mevzi, rus ordusu, t-64, tank
‘Ukraynalı bir asker çaldığı tankla Rus birliğine teslim oldu’
00:00 25.05.2024 (güncellendi: 00:13 25.05.2024)
Rus askeri uzman Bezsonov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin Donetsk yakınlarında bir tank çalarak Rus askerlerine teslim olduğunu belirtti.
Rus askeri uzman ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri eski sözcüsü Daniil Bezsonov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin Donetsk yakınlarında bir tank çalarak Rus askerlerine teslim olduğunu söyledi.
Bezsonov, “Birliklerimize teslim olan Ukraynalı askerin adı Lihaçev Maksim Anatoliyeviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 110. Tugayının eski bir askeri. Donetsk istikametinde Ukrayna’ya ait T-64 tankını çalarak tarafımıza geçti” dedi.
Bezsonov, Ukraynalı askerin ‘Rus mevzilerine ulaşmanın daha güvenli olacağı’ düşüncesiyle tankı çalarak daha önce anlaştığı ve kendisini bekleyen Rus askerlerine teslim olduğunu vurguladı.
Rus birliğine teslim olan Lihaçev, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Svatovo kentinde doğdu. 2022 yılında Polonya’dan Ukrayna’ya dönerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı.
24 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde 67 Ukraynalı askerin Rus birliklerine teslim olduğunu duyurmuştu.