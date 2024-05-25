https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ukraynali-bir-asker-caldigi-tankla-rus-askerlerine-teslim-oldu-1084186154.html

‘Ukraynalı bir asker çaldığı tankla Rus birliğine teslim oldu’

‘Ukraynalı bir asker çaldığı tankla Rus birliğine teslim oldu’

Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman Bezsonov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin Donetsk yakınlarında bir tank çalarak Rus askerlerine teslim olduğunu belirtti. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T00:00+0300

2024-05-25T00:00+0300

2024-05-25T00:13+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

donetsk

daniil bezsonov

ukrayna silahlı kuvvetleri

teslim

mevzi

rus ordusu

t-64

tank

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082787602_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_0848a028324fed766bcb75a8935056cb.jpg

Rus askeri uzman ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisleri eski sözcüsü Daniil Bezsonov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerin Donetsk yakınlarında bir tank çalarak Rus askerlerine teslim olduğunu söyledi.Bezsonov, “Birliklerimize teslim olan Ukraynalı askerin adı Lihaçev Maksim Anatoliyeviç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 110. Tugayının eski bir askeri. Donetsk istikametinde Ukrayna’ya ait T-64 tankını çalarak tarafımıza geçti” dedi.Bezsonov, Ukraynalı askerin ‘Rus mevzilerine ulaşmanın daha güvenli olacağı’ düşüncesiyle tankı çalarak daha önce anlaştığı ve kendisini bekleyen Rus askerlerine teslim olduğunu vurguladı.Rus birliğine teslim olan Lihaçev, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Svatovo kentinde doğdu. 2022 yılında Polonya’dan Ukrayna’ya dönerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı.24 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığı, son bir hafta içinde 67 Ukraynalı askerin Rus birliklerine teslim olduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rus-askerleri-harkovun-strelecye-koyundeki-taarruzu-anlatti-gruplar-halinde-teslim-oldular-1083940614.html

donetsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, donetsk, daniil bezsonov, ukrayna silahlı kuvvetleri, teslim, mevzi, rus ordusu, t-64, tank