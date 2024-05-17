Rus askerleri, Harkov'un Streleçye köyündeki taarruzu anlattı: 'Gruplar halinde teslim oldular'
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Sever' (Kuzey) askeri grubundaki mekanize piyade birlikleri, Harkov Bölgesi'nin Streleçye köyüne düzenledikleri taarruz sırasında Ukraynalı askerlerin geri çekilerek gruplar halinde teslim olduklarını belirtti.
Sputnik'e konuşan 'Balaşov' takma adlı Rus asker, taarruza başlamadan önce istihbarat birimlerinin düşmanın tüm ateş noktalarını açığa çıkardığını ve Streleçye'ye giden yolları mayınlardan temizlediğini söyledi.
'Balaşov', "İkinci grup olarak yerleşim birimine girdik, evleri temizlemeye, bodrumları, garajları, tüm büyük ve küçük binaları kontrol etmeye ve orada saklananları aramaya başladık. Bir garajda esirleri bulduk. Hızla teslim oldular. 'Burada kim var? El bombası atacağız' dedik. 'Teslim oluyoruz' dediler, dışarı çıktılar. Biz de onları bağlayıp teslim ettik" dedi.
Rus askerler, Streleçye'nin girişinde mevzilenen düşmanın biraz direnç gösterdiğini ve hızla teslim olduğunu belirterek Rus ordusu yaklaştığında köyün eteklerinde bulunan Ukraynalı askerlerin bir kısmının aceleyle Liptsı kentine çekildiğini sözlerine ekledi.
Rus güçleri, yerleşim birimindeki temizlik faaliyetleri sırasında sivillerle bir araya gelip onlara yardım etti ve onları güvenli bir yere tahliye etti.
'Balaşov', "İkinci grup olarak yerleşim birimine girdik, evleri temizlemeye, bodrumları, garajları, tüm büyük ve küçük binaları kontrol etmeye ve orada saklananları aramaya başladık. Bir garajda esirleri bulduk. Hızla teslim oldular. 'Burada kim var? El bombası atacağız' dedik. 'Teslim oluyoruz' dediler, dışarı çıktılar. Biz de onları bağlayıp teslim ettik" dedi.
Rus askerler, Streleçye'nin girişinde mevzilenen düşmanın biraz direnç gösterdiğini ve hızla teslim olduğunu belirterek Rus ordusu yaklaştığında köyün eteklerinde bulunan Ukraynalı askerlerin bir kısmının aceleyle Liptsı kentine çekildiğini sözlerine ekledi.
Rus güçleri, yerleşim birimindeki temizlik faaliyetleri sırasında sivillerle bir araya gelip onlara yardım etti ve onları güvenli bir yere tahliye etti.