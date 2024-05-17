https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rus-askerleri-harkovun-strelecye-koyundeki-taarruzu-anlatti-gruplar-halinde-teslim-oldular-1083940614.html

Rus askerleri, Harkov'un Streleçye köyündeki taarruzu anlattı: 'Gruplar halinde teslim oldular'

Rus askerleri, Harkov'un Streleçye köyündeki taarruzu anlattı: 'Gruplar halinde teslim oldular'

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Sever' (Kuzey) askeri grubundaki mekanize piyade birlikleri, Harkov Bölgesi'nin Streleçye köyüne düzenledikleri taarruz... 17.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-17T19:25+0300

2024-05-17T19:25+0300

2024-05-17T19:25+0300

ukrayna krizi

video

rusya

harkov

ukrayna

asker

rus ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/11/1083940458_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fd0f3d7285922d67d04657fd28eb653.jpg

Sputnik'e konuşan 'Balaşov' takma adlı Rus asker, taarruza başlamadan önce istihbarat birimlerinin düşmanın tüm ateş noktalarını açığa çıkardığını ve Streleçye'ye giden yolları mayınlardan temizlediğini söyledi.'Balaşov', "İkinci grup olarak yerleşim birimine girdik, evleri temizlemeye, bodrumları, garajları, tüm büyük ve küçük binaları kontrol etmeye ve orada saklananları aramaya başladık. Bir garajda esirleri bulduk. Hızla teslim oldular. 'Burada kim var? El bombası atacağız' dedik. 'Teslim oluyoruz' dediler, dışarı çıktılar. Biz de onları bağlayıp teslim ettik" dedi.Rus askerler, Streleçye'nin girişinde mevzilenen düşmanın biraz direnç gösterdiğini ve hızla teslim olduğunu belirterek Rus ordusu yaklaştığında köyün eteklerinde bulunan Ukraynalı askerlerin bir kısmının aceleyle Liptsı kentine çekildiğini sözlerine ekledi.Rus güçleri, yerleşim birimindeki temizlik faaliyetleri sırasında sivillerle bir araya gelip onlara yardım etti ve onları güvenli bir yere tahliye etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240517/rusya-bir-haftada-harkovdaki-12-yerlesim-birimi-ele-gecirildi-1083932814.html

rusya

harkov

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rus askerler, Harkov'un Streleçye köyündeki taarruzu anlattı: 'Gruplar halinde teslim oldular' Sputnik Türkiye Rus askerler, Harkov'un Streleçye köyündeki taarruzu anlattı: 'Gruplar halinde teslim oldular' 2024-05-17T19:25+0300 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, rusya, harkov, ukrayna, asker, rus ordusu