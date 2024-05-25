https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ukrayna-belgorodda-sivil-yerlesim-birimini-bombaladi-2-olu-10-yarali-1084203547.html
Ukrayna ordusu Belgorod'da sivil yerleşim birimini bombaladı: '2 ölü, 10 yaralı'
Ukrayna ordusu Belgorod'da sivil yerleşim birimini bombaladı: '2 ölü, 10 yaralı'
Sputnik Türkiye
Belgorod Valisi Gladkov yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Oktyabrskiy yerleşim birimini bombalaması sebebiyle 2 sivilin öldüğünü, 10 kişinin ise... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T20:11+0300
2024-05-25T20:11+0300
2024-05-25T20:12+0300
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Vali Vyaçeslav Gladkov Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesindeki Oktyabrskiy yerleşim biriminin bombalanması sonucu iki kişinin öldüğünü ve on kişinin de yaralandığını söyledi.Gladkov, "Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesindeki Oktyabrskiy yerleşimini çok namlulu roketatar ile bombaladı. Büyük bir üzüntüyle iki kişi öldü" cümlelerini dile getirdi.Gladkov açıklamasında, aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu on sivilin daha şarapnel parçaları sebebiyle yaralandığını ve hastaneye kaldırıldıklarını açıkladı.Vali ayrıca, doğrudan isabet eden bir top mermisinin özel bir konutta yangına sebep olduğunu belirterek, "21 özel konut binasında camlar kırıldı, çatılar, cepheler ve çitler yıkıldı. Bir apartmanda birkaç dairenin camları kırıldı. Birkaç dükkanda da hasar tespit edildi. Ayrıca 23 araca şarapnel parçaları isabet etti" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1084189529.html
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belgorod, vyaçeslav gladkov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil, sivil can kaybı
belgorod, vyaçeslav gladkov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil, sivil can kaybı
Ukrayna ordusu Belgorod'da sivil yerleşim birimini bombaladı: '2 ölü, 10 yaralı'
20:11 25.05.2024 (güncellendi: 20:12 25.05.2024)
Belgorod Valisi Gladkov yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Oktyabrskiy yerleşim birimini bombalaması sebebiyle 2 sivilin öldüğünü, 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Vali Vyaçeslav Gladkov Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesindeki Oktyabrskiy yerleşim biriminin bombalanması sonucu iki kişinin öldüğünü ve on kişinin de yaralandığını söyledi.
Gladkov, "Ukrayna ordusu, Belgorod bölgesindeki Oktyabrskiy yerleşimini çok namlulu roketatar ile bombaladı. Büyük bir üzüntüyle iki kişi öldü" cümlelerini dile getirdi.
Gladkov açıklamasında, aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu on sivilin daha şarapnel parçaları sebebiyle yaralandığını ve hastaneye kaldırıldıklarını açıkladı.
Vali ayrıca, doğrudan isabet eden bir top mermisinin özel bir konutta yangına sebep olduğunu belirterek, "21 özel konut binasında camlar kırıldı, çatılar, cepheler ve çitler yıkıldı. Bir apartmanda birkaç dairenin camları kırıldı. Birkaç dükkanda da hasar tespit edildi. Ayrıca 23 araca şarapnel parçaları isabet etti" dedi.