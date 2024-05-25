https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-dusurdu-1084189529.html
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bu sabah Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T10:18+0300
2024-05-25T10:18+0300
2024-05-25T10:18+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin Belgorod’a yönelik gerçekleştirdiği İHA’lı saldırı girişimi önlendi.Bakanlığın açıklamasında, “25 Mayıs tarihinde Moskova saatiyle 08.15 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Hava savunması dün gece Kursk ve Belgorod bölgelerinde 3 İHA imha ettiUkrayna ordusunun İHA’lı saldırıların dün gece de devam ettiğini duyuran bakanlık, nöbetteki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde 2 İHA düşürdüğü, Kursk bölgesinde de bir İHA’nın önlendiği bilgisini verdi.Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ise dün geceki saldırının hedefinin Yasnıye Zori köyü olduğunu, saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor, sabotajlar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA’larını ve füzelerini engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-6-iha-imha-edildi-1084027656.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, saldırı girişimi, belgorod, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, saldırı girişimi, belgorod, kursk
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bu sabah Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kiev rejiminin Belgorod’a yönelik gerçekleştirdiği İHA’lı saldırı girişimi önlendi.
Bakanlığın açıklamasında, “25 Mayıs tarihinde Moskova saatiyle 08.15 (TSİ ile aynı) sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Hava savunması dün gece Kursk ve Belgorod bölgelerinde 3 İHA imha etti
Ukrayna ordusunun İHA’lı saldırıların dün gece de devam ettiğini duyuran bakanlık, nöbetteki hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde 2 İHA düşürdüğü, Kursk bölgesinde de bir İHA’nın önlendiği bilgisini verdi.
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov ise dün geceki saldırının hedefinin Yasnıye Zori köyü olduğunu, saldırıda yaralanan olmadığını bildirdi.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor, sabotajlar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA’larını ve füzelerini engelliyor.