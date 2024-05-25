https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ugur-mumcunun-ailesi-mahkemeye-dilekce-verdi-donemin-emniyet-muduru-mehmet-agar-dinlensin-1084194013.html

Uğur Mumcu'nun ailesi, mahkemeye dilekçe verdi: 'Dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağar dinlensin'

Uğur Mumcu'nun ailesi, mahkemeye dilekçe verdi: 'Dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağar dinlensin'

Sputnik Türkiye

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 31 yıl geçti, ancak suikast faili Oğuz... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T14:18+0300

2024-05-25T14:18+0300

2024-05-25T14:18+0300

uğur mumcu

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aile

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türkiye

mehmet ağar

mahkeme

cinayet

dava

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Gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 31 yıl geçti, ancak suikast faili Oğuz Demir hala yakalanamadı.Uğur Mumcu ailesinin avukatı Yalçın Akbal, sanık Oğuz Demir'in gıyabında yargılandığı davanın 30 Mayıs'ta görülecek duruşması öncesinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ''tevsi-i tahkikat'' talebini içeren dilekçe verdi. Dilekçede, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın dinlenmesi istendi.Yalçın Akbal'ın mahkemeye sunduğu dilekçede, sanık Oğuz Demir'in suikast öncesi ve sonrası karıştığı suçlar ve bağlantıları özetlendi. Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:'Çocukları ve eşini de yurt dışına çıkardığı bilgisi var'Dilekçede, Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'tan randevu isteyerek, Oğuz Demir hakkında bilgi istendiği ve Aktaş'ın da yaklaşık bir hafta sonra dönüş yaparak, ''Demir'in İran'da olduğu konusunda istihbari bilgi bulunduğunu bir ara Çeçenistan'da görüldüğü, bu süreçte çocukları ve eşini de yurt dışına çıkardığı'' yönünde bilgi verildiği kaydedildi.Avukat Akbal, konuya ilişkin bazı sorular yönelterek bunlar hakkında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na müzekkere yazılmasını talep etti. Asıl talebin cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması olduğu ve 90'larda meydana gelene suikastlerin bir kısmının içinde kamu görevlilerinin de bulunduğunun bilinen bir gerçek olduğu savunulan dilekçede, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın taziye ziyaretinde Güldal Mumcu'ya ''Bir duvar örülüyor sanki'' şeklindeki sözlerine, Güldal Mumcu'nun "Bir tuğla çekin duvar yıkılsın" şeklinde verdiği yanıtı hatırlatıldı.Mehmet Ağar'ın Mumcu cinayetinin arka planı hakkında bilgi sahibi olduğu ileri sürülen dilekçede "Kaçak Oğuz Demir'le ilgili yukarıda açıklanan bilgiler dahilinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatına müzekkere yazılmasına, ayrıca tevsi-i tahkikat talebimizin kabulüyle Uğur Mumcu cinayeti ve arkasındaki karanlık güç odakları hakkında bilgi sahibi olan dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın Mahkemeniz huzurunda dinlenmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/-avukat-kanunlari-sayarak-acikladi-eylem-tok-ve-oglu-iade-edilecek-mi--1084191894.html

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