Uğur Mumcu'nun ailesi, mahkemeye dilekçe verdi: 'Dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağar dinlensin'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Malakka Boğazı'nda bir şey olursa, bu dünyada büyük bir krizin habercisi olur’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Köpek saldırısına uğrayanların durumunun gündemin birinci sırası olduğunu düşünmüyorum
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Ali Cem Çehreli
12:06
84 dk
HABER MASASI
İBB'nin engelli yurttaşlar için hizmetleri neler?
13:30
39 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
14:13
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'in görev süresi sona erdi
07:03
2 dk
SESLİ HABER
AB üyesi 2 ülke daha Filistin'i tanıyacak
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB iade etmek zorunda kalacak
08:32
2 dk
SESLİ HABER
Fatih Terim sessizliğini bozdu: Konu Seçil Erzan davası
08:46
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusu: Amerika, Ukrayna'ya eski silahları gönderiyor
09:03
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere'de tarihi skandal: Binlerce kişiye HIV enfekte kan verilmiş
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden bölünmüşlüktür
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Rus yetkili: Fransa asker gönderirse cevabımız sadece siyasi olmayacak
09:46
2 dk
SESLİ HABER
Reisi'nin ölümü dünya basınında: İsrail medyası ne dedi?
10:04
3 dk
SESLİ HABER
ABD milletvekili: FBI, Trump'ı öldürmeyi planladı
10:21
2 dk
ÖZEL HABER
Eski DPT Mali Piyasalar Daire Başkanı Malatyalı: "Doların 25 TL'ye düşme beklentisi oluşabilir"
10:33
9 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 'Duygusal açlık' obeziteye yol açabilir
10:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
1 milyon 115 bin TL'lik hesapla gündem olan restorandan açıklama geldi
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en türbülanslı uçuş rotaları nerede?
11:21
3 dk
SESLİ HABER
Naci Görür uyardı: Türkiye diz üstü çöker
11:35
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
IBAN ile ödeme isteyene yeni önlem
12:22
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
8 dk
SESLİ HABER
Türkiye'ye en fazla vize reddi veren ülkeler açıklandı
12:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Rus ordusu, Ukrayna ordusunun kafasını karıştırdı
16:10
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar' şairi: Ölümünün 41. yılında anılıyor
16:20
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD, Rusya ve Çin’e kaybediyor
16:38
2 dk
SESLİ HABER
Havacılık kazalarında hangi dünya liderleri hayatını kaybetti?
16:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da: Nasıl tespit etti?
17:09
3 dk
SESLİ HABER
Rus gazının en büyük alıcısı belli oldu
17:23
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin dünya liderleri için milli yasları
17:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İnternetteki reklama tıkladı hayatı karardı
18:21
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:29
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ugur-mumcunun-ailesi-mahkemeye-dilekce-verdi-donemin-emniyet-muduru-mehmet-agar-dinlensin-1084194013.html
Uğur Mumcu'nun ailesi, mahkemeye dilekçe verdi: 'Dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağar dinlensin'
Uğur Mumcu'nun ailesi, mahkemeye dilekçe verdi: 'Dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağar dinlensin'
Sputnik Türkiye
Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 31 yıl geçti, ancak suikast faili Oğuz... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T14:18+0300
2024-05-25T14:18+0300
uğur mumcu
dilekçe
aile
dinleme
türkiye
mehmet ağar
mahkeme
cinayet
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103836/50/1038365096_0:88:2200:1326_1920x0_80_0_0_862fba77baa0783674bd4336791194fc.jpg
Gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 31 yıl geçti, ancak suikast faili Oğuz Demir hala yakalanamadı.Uğur Mumcu ailesinin avukatı Yalçın Akbal, sanık Oğuz Demir'in gıyabında yargılandığı davanın 30 Mayıs'ta görülecek duruşması öncesinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ''tevsi-i tahkikat'' talebini içeren dilekçe verdi. Dilekçede, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın dinlenmesi istendi.Yalçın Akbal'ın mahkemeye sunduğu dilekçede, sanık Oğuz Demir'in suikast öncesi ve sonrası karıştığı suçlar ve bağlantıları özetlendi. Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:'Çocukları ve eşini de yurt dışına çıkardığı bilgisi var'Dilekçede, Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'tan randevu isteyerek, Oğuz Demir hakkında bilgi istendiği ve Aktaş'ın da yaklaşık bir hafta sonra dönüş yaparak, ''Demir'in İran'da olduğu konusunda istihbari bilgi bulunduğunu bir ara Çeçenistan'da görüldüğü, bu süreçte çocukları ve eşini de yurt dışına çıkardığı'' yönünde bilgi verildiği kaydedildi.Avukat Akbal, konuya ilişkin bazı sorular yönelterek bunlar hakkında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na müzekkere yazılmasını talep etti. Asıl talebin cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması olduğu ve 90'larda meydana gelene suikastlerin bir kısmının içinde kamu görevlilerinin de bulunduğunun bilinen bir gerçek olduğu savunulan dilekçede, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın taziye ziyaretinde Güldal Mumcu'ya ''Bir duvar örülüyor sanki'' şeklindeki sözlerine, Güldal Mumcu'nun "Bir tuğla çekin duvar yıkılsın" şeklinde verdiği yanıtı hatırlatıldı.Mehmet Ağar'ın Mumcu cinayetinin arka planı hakkında bilgi sahibi olduğu ileri sürülen dilekçede "Kaçak Oğuz Demir'le ilgili yukarıda açıklanan bilgiler dahilinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatına müzekkere yazılmasına, ayrıca tevsi-i tahkikat talebimizin kabulüyle Uğur Mumcu cinayeti ve arkasındaki karanlık güç odakları hakkında bilgi sahibi olan dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın Mahkemeniz huzurunda dinlenmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/-avukat-kanunlari-sayarak-acikladi-eylem-tok-ve-oglu-iade-edilecek-mi--1084191894.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103836/50/1038365096_159:0:2043:1413_1920x0_80_0_0_730cbadd658fe1aa5a16cf99d960882e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uğur mumcu, dilekçe, aile, dinleme, mehmet ağar, mahkeme, cinayet, dava
uğur mumcu, dilekçe, aile, dinleme, mehmet ağar, mahkeme, cinayet, dava

Uğur Mumcu'nun ailesi, mahkemeye dilekçe verdi: 'Dönemin emniyet müdürü Mehmet Ağar dinlensin'

14:18 25.05.2024
© TwitterMehmet Ağar
Mehmet Ağar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© Twitter
Abone ol
Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 31 yıl geçti, ancak suikast faili Oğuz Demir hala yakalanamadı. Uğur Mumcu ailesinin avukatı Yalçın Akbal, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın dinlenmesi istendi. Akbal davanın seyrinin bu ifadelerle netleşeceğini belirtti.
Gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 31 yıl geçti, ancak suikast faili Oğuz Demir hala yakalanamadı.
Uğur Mumcu ailesinin avukatı Yalçın Akbal, sanık Oğuz Demir'in gıyabında yargılandığı davanın 30 Mayıs'ta görülecek duruşması öncesinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ''tevsi-i tahkikat'' talebini içeren dilekçe verdi. Dilekçede, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın dinlenmesi istendi.
Yalçın Akbal'ın mahkemeye sunduğu dilekçede, sanık Oğuz Demir'in suikast öncesi ve sonrası karıştığı suçlar ve bağlantıları özetlendi. Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:
"Bu çerçevede 1991-1999 tarihleri arası Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayeti dahil 11 olaya doğrudan katılan Oğuz Demir'in bu kadar rahat cinayetler işlemesine rağmen hakkında bilgi sahibi olunamaması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Oğuz Demir'in 2000 yılı Mayıs ayında Sincan'da kolluk güçlerinin arasından sıyrılıp kaçması ve izini kaybettirmesi daha da vahim olanıdır. Ve her ne kadar Oğuz Demir hala İçişleri Bakanlığının ‘arananlar’ listesinde 'Tevhid Selam Kudüs Ordusu Terör Örgütü' üyesi olarak aranmakta ise de bugüne kadar bu şahsın yakalanması konusunda en ufak bir yol alınmamıştır."

'Çocukları ve eşini de yurt dışına çıkardığı bilgisi var'

Dilekçede, Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'tan randevu isteyerek, Oğuz Demir hakkında bilgi istendiği ve Aktaş'ın da yaklaşık bir hafta sonra dönüş yaparak, ''Demir'in İran'da olduğu konusunda istihbari bilgi bulunduğunu bir ara Çeçenistan'da görüldüğü, bu süreçte çocukları ve eşini de yurt dışına çıkardığı'' yönünde bilgi verildiği kaydedildi.
Avukat Akbal, konuya ilişkin bazı sorular yönelterek bunlar hakkında Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na müzekkere yazılmasını talep etti. Asıl talebin cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması olduğu ve 90'larda meydana gelene suikastlerin bir kısmının içinde kamu görevlilerinin de bulunduğunun bilinen bir gerçek olduğu savunulan dilekçede, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın taziye ziyaretinde Güldal Mumcu'ya ''Bir duvar örülüyor sanki'' şeklindeki sözlerine, Güldal Mumcu'nun "Bir tuğla çekin duvar yıkılsın" şeklinde verdiği yanıtı hatırlatıldı.
Mehmet Ağar'ın Mumcu cinayetinin arka planı hakkında bilgi sahibi olduğu ileri sürülen dilekçede "Kaçak Oğuz Demir'le ilgili yukarıda açıklanan bilgiler dahilinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatına müzekkere yazılmasına, ayrıca tevsi-i tahkikat talebimizin kabulüyle Uğur Mumcu cinayeti ve arkasındaki karanlık güç odakları hakkında bilgi sahibi olan dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın Mahkemeniz huzurunda dinlenmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz" denildi.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
YAŞAM
Avukat kanunları sayarak açıkladı: Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?
12:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала