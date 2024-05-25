https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/teksastaki-spacexin-firlatma-tesisinde-test-sirasinda-patlama-meydana-geldi-1084192074.html
Teksas’taki SpaceX'in fırlatma tesisinde test sırasında patlama meydana geldi
Teksas’taki SpaceX'in fırlatma tesisinde test sırasında patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
SpaceX'in fırlatma tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Raptor motorunun patlaması üzerine gökyüzüne duman yayıldı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T12:05+0300
2024-05-25T12:05+0300
2024-05-25T12:07+0300
dünya
space x
patlama
tesis
teksas
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NASASpaceflight’ın haberine göre, patlama şirketin Raptor motorunun test edildiği sırada yaşandı.İddiaya göre patlamanın sebebi test edilen bir Raptor motorunda yaşanan arızadan kaynaklandığı ifade edildi.Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken SpaceX, gerçekleşen patlama ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/tokatta-ihbar-uzerine-gidilen-evde-patlama-5i-jandarma-personeli-7-yarali-1083966613.html
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space x, patlama, tesis, teksas
space x, patlama, tesis, teksas
Teksas’taki SpaceX'in fırlatma tesisinde test sırasında patlama meydana geldi
12:05 25.05.2024 (güncellendi: 12:07 25.05.2024)
SpaceX'in fırlatma tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Raptor motorunun patlaması üzerine gökyüzüne duman yayıldı.
NASASpaceflight’ın haberine göre, patlama şirketin Raptor motorunun test edildiği sırada yaşandı.
İddiaya göre patlamanın sebebi test edilen bir Raptor motorunda yaşanan arızadan kaynaklandığı ifade edildi.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken SpaceX, gerçekleşen patlama ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.