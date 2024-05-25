https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/teksastaki-spacexin-firlatma-tesisinde-test-sirasinda-patlama-meydana-geldi-1084192074.html

Teksas’taki SpaceX'in fırlatma tesisinde test sırasında patlama meydana geldi

Teksas’taki SpaceX'in fırlatma tesisinde test sırasında patlama meydana geldi

Sputnik Türkiye

SpaceX'in fırlatma tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Raptor motorunun patlaması üzerine gökyüzüne duman yayıldı. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T12:05+0300

2024-05-25T12:05+0300

2024-05-25T12:07+0300

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patlama

tesis

teksas

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NASASpaceflight’ın haberine göre, patlama şirketin Raptor motorunun test edildiği sırada yaşandı.İddiaya göre patlamanın sebebi test edilen bir Raptor motorunda yaşanan arızadan kaynaklandığı ifade edildi.Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken SpaceX, gerçekleşen patlama ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/tokatta-ihbar-uzerine-gidilen-evde-patlama-5i-jandarma-personeli-7-yarali-1083966613.html

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space x, patlama, tesis, teksas