https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/tbmm-baskani-kurtulmus-turk-dunyasinin-yeni-bir-merkez-olarak-olusmaya-basladigini-goruyoruz-1084205168.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T22:12+0300

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk dünyasının yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu anlamda Türk dünyasının gelişmesinin, dünya barışına katkı sağlayacak önemli gelişmelerden birisi olduğunun altını çizmek istiyoruz" dedi.Buradaki konuşmasına Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak başlayan Kurtulmuş, dünyanın içinden geçtiği sürece işaret ederek, çok kutuplu bir dünyanın kurulmasının muhtemel ve mukadder olduğu bir dönemin başında olunduğunu anımsattı.Kurtulmuş, gelecek dönemde dünyada, dengeleri köklü bir şekilde etkileyecek yeni güç merkezlerinin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.Bu süreçte Türk dünyasının birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:'Azerbaycan'ın kaydettiği tarihi başarıları takdirle takip ediyoruz'Azerbaycan ve Türkiye'nin, Türk dünyasının gelişmesi ve kalkınması sürecinin en önemli aktörleri olarak yer alacağını belirten Kurtulmuş, iki ülke arasında özellikle son yıllarda gelişmekte olan güzel ilişkilerin Türk devletlerine örnek teşkil edeceğini ifade etti.TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Özelikle son dönemde Azerbaycan'ın kaydettiği tarihi başarıları takdirle takip ediyor ve bu başarıların devamını diliyoruz" dedi.Azerbaycan'ın 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferi anımsatarak, bu tarihi başarıyı bugün de alkışladıklarını vurgulayan Kurtulmuş şu değerlendirmelerde bulundu:'Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri stratejik ortaklık seviyesinin de üstüne çıktı'Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, uluslararası ilişkilere örnek teşkil edecek şekilde, fevkalade güçlü olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu ilişkilerin, stratejik ortaklık seviyesinin de üstüne çıktığını, kardeşlik duygularının tamamen hakim olduğu, akılcı adımlarla bu ilişkilerin kuvvetlendirildiği bir döneme girildiğini ifade etti.Türkiye ve Azerbaycan'ın eş zamanlı olarak, imkan ve fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmenin kararlılığı ve azmi içinde olduğunun altını çizen Kurtulmuş şunları kaydetti:Azerbaycan ve Türkiye halkları arasındaki güçlü bağlara da işaret eden Kurtulmuş, "Allah dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi daim kılsın. Hep beraber daha güçlü bir şekilde bu birliği, kardeşliği ileriye götürmek, evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı hazırlamak bizlerin vazifesidir. Milli günü dolayısıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın milli gününün Türk milleti için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/azerbaycan-ile-turkiye-arasinda-gelirde-cifte-vergilendirme-kaldirildi-1083477204.html

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