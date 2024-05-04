https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/azerbaycan-ile-turkiye-arasinda-gelirde-cifte-vergilendirme-kaldirildi-1083477204.html
Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kaldırıldı
Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında gelirde çifte vergilendirmenin kaldırılması yönündeki anlaşmayı onayladı. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T14:51+0300
2024-05-04T14:51+0300
2024-05-04T14:51+0300
ekonomi
azerbaycan
türkiye
vergi
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Aliyev'in, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"nı onaylamasına ilişkin kararı, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.Anlaşma, 19 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de hazır bulunduğu törende, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov tarafından Ankara'da imzalanmıştı.Aliyev, yine 19 Şubat'ta imzalanan "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner Hekimliği Alanında İşbirliği Anlaşması"nı da onayladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/ozhaseki-oyle-saglam-evler-yapacagiz-ki-bu-acilari-daha-bir-yasamayalim-1083455104.html
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azerbaycan, türkiye, vergi
azerbaycan, türkiye, vergi
Azerbaycan ile Türkiye arasında gelirde çifte vergilendirme kaldırıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında gelirde çifte vergilendirmenin kaldırılması yönündeki anlaşmayı onayladı.
Aliyev'in, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması"nı onaylamasına ilişkin kararı, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.
Anlaşma, 19 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de hazır bulunduğu törende, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov tarafından Ankara'da imzalanmıştı.
Aliyev, yine 19 Şubat'ta imzalanan "Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner Hekimliği Alanında İşbirliği Anlaşması"nı da onayladı.