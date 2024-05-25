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Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş'ın cezasına indirim
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş'ın cezasına indirim
Sputnik Türkiye
Tahkim Kurulu, Galatasaray derbisinin ardından 5 maç ceza alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 4'e indirdi. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
tahkim kurulu
ceza
indirim
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Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:Fenerbahçe Futbol A.Ş., Başkanı Ali Yıldırım Koç, idarecisi Selahattin Baki, futbolcuları İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, doktoru Ertuğrul Karanlık ve görevlisi Emre Kartal ile ilgili PFDK’nın 23.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1213 - K.2023-2024/1530 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 25.05.2024 Cumartesi günü icra edilen duruşmada Kulüp vekilleri Av. Ali Topuz ve Av. Doğukan Şenol’ un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
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fenerbahçe, tahkim kurulu, ceza, indirim, mert hakan yandaş
fenerbahçe, tahkim kurulu, ceza, indirim, mert hakan yandaş

Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş'ın cezasına indirim

23:02 25.05.2024
© İHAMert Hakan Yandaş
Mert Hakan Yandaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2024
© İHA
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Tahkim Kurulu, Galatasaray derbisinin ardından 5 maç ceza alan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 4'e indirdi.
Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:
Fenerbahçe Futbol A.Ş., Başkanı Ali Yıldırım Koç, idarecisi Selahattin Baki, futbolcuları İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, doktoru Ertuğrul Karanlık ve görevlisi Emre Kartal ile ilgili PFDK’nın 23.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1213 - K.2023-2024/1530 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 25.05.2024 Cumartesi günü icra edilen duruşmada Kulüp vekilleri Av. Ali Topuz ve Av. Doğukan Şenol’ un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 620.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının ve mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 336.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi uyarınca 31.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin antrenör lisansı ve TFF’ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmayan Emre Kartal’ın müsabakada analiz antrenörü olarak görevlendirilmesinden dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. maddesi uyarınca 250.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin yöneticilerinin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış oldukları açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca 600.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Başkanı Ali Yıldırım Koç’un müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca FDT’nin 11. maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti ve 780.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Selahattin Baki’nin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi ve FDT’nin 11. maddesi uyarınca 32 gün hak mahrumiyeti ve 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu İrfan Can Eğribayat’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 58.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 5 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının, itirazın kısmen kabulü ile; FDT’nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1/5 oranında indirim yapılarak 4 resmi müsabakadan men ve 31.200,00 TL para cezası şeklinde sübut yönünden oybirliği, cezanın tayini ve uygulanmasında oyçokluğu ile kararın düzeltilerek onanmasına,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde’nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin doktoru Ertuğrul Karanlık’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 5 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasının, itirazın kısmen kabulü ile; FDT’nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1/5 oranında indirim yapılarak 4 resmi müsabakadan men ve 31.200,00 TL para cezası şeklinde sübut yönünden oybirliği, cezanın tayini ve uygulanmasında oyçokluğu ile kararın düzeltilerek onanmasına,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin görevlisi Emre Kartal’ın, antrenör lisansı ve TFF’ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmamasına rağmen müsabakada analiz antrenörü olarak görevlendirilmesinden dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. maddesi uyarınca 1 yıl hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin görevlisi Emre Kartal’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verildi."
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