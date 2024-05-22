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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen... 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T18:28+0300
2024-05-22T18:28+0300
spor
fenerbahçe
ismail kartal
süper lig
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Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacaklarını ve şampiyonluk inançlarını koruduklarını belirten 62 yaşındaki Kartal, "Son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Onlara her zaman 'bu takıma, bu oyunculara güvenin' dedim. Şu ana kadar taraftarlarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum" ifadelerini kullandı.Konya deplasmanında kendilerinin puan kaybettiğini ve bunu Galatasaray'ın da yaşayabileceğini vurgulayan deneyimli Kartal, "Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Biz Konya maçında büyük hasar aldık. 11 pozisyona girdik, bunların 8 tanesi yüzde yüz gol pozisyonu. Bazen olmayınca olmuyor. İlk maç onlara karşı yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiştik ve 7-1 kazanmıştık. Bu maçta ise değerlendiremedik" diye konuştu.Yapıcı eleştirilerin olması gerektiğini ancak yalan, yanlış ve hakarete varacak ifadelerin kendisini üzdüğünü anlatan Kartal şöyle devam etti:Sarı-lacivertli ekipte üçüncü dönemini yaşadığını hatırlatan Kartal, her dönemde önemli hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade etti.İsmail Kartal, an itibarıyla Avrupa'da en fazla gol atan 3 takım arasında olduklarını da dile getirerek, "Sürekli olumsuz eleştiri yapıyorlar. Değişiklikler yanlış diyorlar. Bana göre yüzde 90'ı doğru. Rize'de 1-0 mağlubuz, 3 değişikliği yaptığım anda o 3 adam maçı aldı, kimse bahsetmedi. Trabzon'da yaşananlar ortada ama kimse bahsetmiyor. Bu takımı buraya futbolcular getirmiş diyenler var. Geçen sene çok farklı sistemde oynayan takım, 12-13 oyuncu geliyor. Onları çalıştıracaksın, kendi sistemine inandıracaksın ve böyle güçlü bir oyun ortaya çıkacak. Ayrıca buna sadık kalarak oynayacaklar, bunlar kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.Oyuncularının büyük emeği olduğunu ve başarının ekiple yakalandığını aktaran Kartal şu cümleleri kaydetti:'Gücümü taraftarlarımızdan alıyorum'İsmail Kartal, kendisine ilişkin tüm olumsuzlukların karşısında sarı-lacivertli taraftarlardan aldığı güçle durabildiğini dile getirdi.Zor zamanlarında desteklerinden dolayı ailesine teşekkür eden Kartal, "Ailem, camia içinden bazı dostlarım beni her zaman motive etti. Beni bırakmadılar, hep destek verdiler. En büyük konsantrasyonum, dik durmamı en çok sağlayan Fenerbahçe taraftarıdır. Benim gerçek anketim burasıdır. Sezon başından bugüne ne oyuncularıma ne bana tek kelime edilmedi. Eğer burada bana karşı bir mırıldanma olursa onu zaten hissederim, böyle bir şey olsa zaten izin ister ayrılırdım. Onlar beni ayakta tutuyor, bana güveniyorlar, inanıyorlar. Taraftarların bana olan inancıyla hep dik durdum. Ben en büyük gücü taraftarlarımızdan alıyorum" şeklinde görüş belirtti.Sezon başında Fred ve Szymanski'yi olmazsa olmaz transferler olarak başkana sunduğunu aktaran Kartal, Tadic ve Fred gibi oyuncularla oyun sistemi hakkında konuştuklarını da kaydetti.Süper Lig'de rakiplerinin kendilerine karşı oyunu soğutmayı taktik haline getirdiğini belirten teknik adam, sezon başında istedikleri birkaç kanat oyuncusunu da kadroya katamadıkları bilgisini verdi.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a karşı oynadıkları maçta İrfan Can'ı sakatlık nedeniyle oyundan çıkardığını da anlatan Kartal, "Elenince moral bozukluğu yaşadık ve o durumda Sivas'a gittik. 120 dakika futbol oynayan bir takım bu kadar yapabilir. Fred, İrfan ve İsmail orada ayakta kaldı. Diğerleriyle rotasyon yapamadık, 120 dakika oynadılar. Herkes sağlıklıyken biz zaten yapabileceklerimizi yaptık. Sivas'ta da puan kaybettik, tamam beni eleştirin ama nedene bir bakın. Her şeye rağmen 2-1 öndeydik ama hakem faciasıyla 2-2 bitti. Her şey çok normal gibi konuşuyorlar, her şeyin sorumlusu benmişim gibi ama ben bunu kabul etmiyorum" diye konuştu.Geçtiğimiz sezon Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un da hakem hatalarından çok canının yandığını aktaran Kartal, "96 puan topladık. Bir takım şampiyon olacak. Biz başarısız olmamış olacağız bana göre. Kayserispor maçı öncesinde saha içinde konuşma yaptığı sırada Fred'in gülmesine ilişkin soruya ise Kartal, "Orada yaptığımız Fred'in hoşuna gidiyor. Niyet kötü olunca her şey kötü. Fred, ne kadar güzel bir şey yapıyoruz, mutluyuz hadi' diyor aslında. Sen kötüyü göstermek istersen her şeyi kötü gösterebilirsin" yanıtını verdi.Yabancı kontenjanı dolayısıyla Ryan Kent'i listeye alamama tercihine de değinen Kartal, "Elimizde 15 kişi vardı ve 1 kişi kadrodan çıkacaktı. Kent'e Avrupa'dan ciddi teklifler geldi, Lazio da vardı. Biz King'i tutmak istiyorduk kadroda. Kent, ben gitmek istemiyorum dedi. Tercihimizi böyle yaptık. Sağlam bir King'i her zaman tercih ederim. Kent'in sonuçlandırmada sıkıntısı var. King sağlıklıysa sana tek başına çıkar maç alır. Şanssızlıktı listeyi açıkladıktan 4 gün sonra sakatlandı" şeklinde görüş belirtti.İsmail Kartal, devre arasındaki transfer sürecine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:
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fenerbahçe, ismail kartal, süper lig, şampiyon, şampiyonluk
fenerbahçe, ismail kartal, süper lig, şampiyon, şampiyonluk

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum

18:28 22.05.2024
© AA / Ali Atmacaİsmail Kartal
İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan teknik adam, hafta sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacaklarını ve şampiyonluk inançlarını koruduklarını belirten 62 yaşındaki Kartal, "Son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim. Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Onlara her zaman 'bu takıma, bu oyunculara güvenin' dedim. Şu ana kadar taraftarlarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Konya deplasmanında kendilerinin puan kaybettiğini ve bunu Galatasaray'ın da yaşayabileceğini vurgulayan deneyimli Kartal, "Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Biz Konya maçında büyük hasar aldık. 11 pozisyona girdik, bunların 8 tanesi yüzde yüz gol pozisyonu. Bazen olmayınca olmuyor. İlk maç onlara karşı yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiştik ve 7-1 kazanmıştık. Bu maçta ise değerlendiremedik" diye konuştu.
Yapıcı eleştirilerin olması gerektiğini ancak yalan, yanlış ve hakarete varacak ifadelerin kendisini üzdüğünü anlatan Kartal şöyle devam etti:
Bir senedir beraberiz. Objektif bir insanım. Beni, ekibimi ve oyuncularımı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Doğruları öğrenmeden birilerinin kendi adına kariyerleri için daha farklı yerlerde daha farklı iş alabilme adına yalan konuşmaları oldu. İftira attılar, emeğimize saygısızlık yaptılar. Sosyal ve görsel medyada sürekli bir saldırı var. Ben bunu kabul etmiyorum. Eleştiri olacak ama yapıcı eleştiri olursa futbol da gelişir. Bu eleştiri değil, bel artı vurma var. Bunları anlamış değilim. Bu kulübe her geldiğimde oynattığım futbolla bütün istatistikleri paramparça etmişim.
Sarı-lacivertli ekipte üçüncü dönemini yaşadığını hatırlatan Kartal, her dönemde önemli hakem hatalarına maruz kaldıklarını ifade etti.
İsmail Kartal, an itibarıyla Avrupa'da en fazla gol atan 3 takım arasında olduklarını da dile getirerek, "Sürekli olumsuz eleştiri yapıyorlar. Değişiklikler yanlış diyorlar. Bana göre yüzde 90'ı doğru. Rize'de 1-0 mağlubuz, 3 değişikliği yaptığım anda o 3 adam maçı aldı, kimse bahsetmedi. Trabzon'da yaşananlar ortada ama kimse bahsetmiyor. Bu takımı buraya futbolcular getirmiş diyenler var. Geçen sene çok farklı sistemde oynayan takım, 12-13 oyuncu geliyor. Onları çalıştıracaksın, kendi sistemine inandıracaksın ve böyle güçlü bir oyun ortaya çıkacak. Ayrıca buna sadık kalarak oynayacaklar, bunlar kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.
Oyuncularının büyük emeği olduğunu ve başarının ekiple yakalandığını aktaran Kartal şu cümleleri kaydetti:
Sezon başından beri nasıl çalışıyoruz, neler yapıyoruz hepsinin kayıtları var. Futbolcuların da tüm ekibin de büyük emeği var. O zaman bütçelere bakarsak. Bana bu söylendi, hala söylüyorlar. Galatasaray maçında devre arasında gördünüz soyunma odasını. Sonuçta hepimiz insanız. Elbette hatalarımız var. Futbol öyle bir şey ki Guardiola ya da Klopp onlar da dört dörtlük değil. İşin içinde teknik taktik var. Futbol dipsiz bir kuyu. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra 7 kulüpten teklif aldım, bir tanesi İran Milli Takımı. Dünya Kupası'na gidiyordum işim olmadı. Ben kendi reklamımı yapacak biri değilim. Burada bir emek var. Ekibimizle çok çalıştık. 5 sayfa istatistik var. Kulüp tarihi, rekorları. Türk futbol tarihi, rekorları. Bu kadar eleştiri saldırı insanın hoşuna gitmiyor. Ben de ara ara boştayken televizyon kanalları beni davet ettiler, bir gün bir tanesine ağzımdan kötü bir laf çıkmış mı. Ben buradan gideyim, benim yerime gelsinler bana yapılanları kendileri ister mi ? Bu art niyet mi kıskançlık mı anlayamıyorum.

'Gücümü taraftarlarımızdan alıyorum'

İsmail Kartal, kendisine ilişkin tüm olumsuzlukların karşısında sarı-lacivertli taraftarlardan aldığı güçle durabildiğini dile getirdi.
Zor zamanlarında desteklerinden dolayı ailesine teşekkür eden Kartal, "Ailem, camia içinden bazı dostlarım beni her zaman motive etti. Beni bırakmadılar, hep destek verdiler. En büyük konsantrasyonum, dik durmamı en çok sağlayan Fenerbahçe taraftarıdır. Benim gerçek anketim burasıdır. Sezon başından bugüne ne oyuncularıma ne bana tek kelime edilmedi. Eğer burada bana karşı bir mırıldanma olursa onu zaten hissederim, böyle bir şey olsa zaten izin ister ayrılırdım. Onlar beni ayakta tutuyor, bana güveniyorlar, inanıyorlar. Taraftarların bana olan inancıyla hep dik durdum. Ben en büyük gücü taraftarlarımızdan alıyorum" şeklinde görüş belirtti.
Sezon başında Fred ve Szymanski'yi olmazsa olmaz transferler olarak başkana sunduğunu aktaran Kartal, Tadic ve Fred gibi oyuncularla oyun sistemi hakkında konuştuklarını da kaydetti.
Süper Lig'de rakiplerinin kendilerine karşı oyunu soğutmayı taktik haline getirdiğini belirten teknik adam, sezon başında istedikleri birkaç kanat oyuncusunu da kadroya katamadıkları bilgisini verdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a karşı oynadıkları maçta İrfan Can'ı sakatlık nedeniyle oyundan çıkardığını da anlatan Kartal, "Elenince moral bozukluğu yaşadık ve o durumda Sivas'a gittik. 120 dakika futbol oynayan bir takım bu kadar yapabilir. Fred, İrfan ve İsmail orada ayakta kaldı. Diğerleriyle rotasyon yapamadık, 120 dakika oynadılar. Herkes sağlıklıyken biz zaten yapabileceklerimizi yaptık. Sivas'ta da puan kaybettik, tamam beni eleştirin ama nedene bir bakın. Her şeye rağmen 2-1 öndeydik ama hakem faciasıyla 2-2 bitti. Her şey çok normal gibi konuşuyorlar, her şeyin sorumlusu benmişim gibi ama ben bunu kabul etmiyorum" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un da hakem hatalarından çok canının yandığını aktaran Kartal, "96 puan topladık. Bir takım şampiyon olacak. Biz başarısız olmamış olacağız bana göre. Kayserispor maçı öncesinde saha içinde konuşma yaptığı sırada Fred'in gülmesine ilişkin soruya ise Kartal, "Orada yaptığımız Fred'in hoşuna gidiyor. Niyet kötü olunca her şey kötü. Fred, ne kadar güzel bir şey yapıyoruz, mutluyuz hadi' diyor aslında. Sen kötüyü göstermek istersen her şeyi kötü gösterebilirsin" yanıtını verdi.
Yabancı kontenjanı dolayısıyla Ryan Kent'i listeye alamama tercihine de değinen Kartal, "Elimizde 15 kişi vardı ve 1 kişi kadrodan çıkacaktı. Kent'e Avrupa'dan ciddi teklifler geldi, Lazio da vardı. Biz King'i tutmak istiyorduk kadroda. Kent, ben gitmek istemiyorum dedi. Tercihimizi böyle yaptık. Sağlam bir King'i her zaman tercih ederim. Kent'in sonuçlandırmada sıkıntısı var. King sağlıklıysa sana tek başına çıkar maç alır. Şanssızlıktı listeyi açıkladıktan 4 gün sonra sakatlandı" şeklinde görüş belirtti.
İsmail Kartal, devre arasındaki transfer sürecine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:
Lincoln Henrique bir sene futbol oynamamıştı, bu bir risk. O saatten sonra onu dene bunu dene olmaz. Hazır oyuncularla, biz şampiyonluğa oynuyoruz. Lincoln'ü verelim görelim dedik. Crespo mu Krunic mi desek gelmeden önce hepimiz Krunic deriz. Geldi ikinci maç burada yuhalandı. İyi futbolcu, öz güven eksikliği var. Şu an aldığımızın üzerine satarız. Adamın Avrupa'da her yerde piyasası var. Lyon bizden 1 milyon fazla verdi ama 'Fenerbahçe'ye sözüm var diyerek' geldi. Şu an taraftarla elektriği tutmadı. 1-2 maç iyi oynasın her meç üzerine koyacağımı düşünüyorum. Krunic'in gelmesi İsmail'i 2 adım daha ileri taşıdı.
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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Aziz Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun adaylıktan çekileyim
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