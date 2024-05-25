https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/stoltenbergin-rusyayi-vurma-kisitlamalarinin-kaldirilmasi-cagrisina-moskovadan-yanit-1084191921.html
Stoltenberg’in Rusya’yı vurma kısıtlamalarının kaldırılması çağrısına Moskova’dan yanıt
Stoltenberg’in Rusya’yı vurma kısıtlamalarının kaldırılması çağrısına Moskova’dan yanıt
Sputnik Türkiye
Rus milletvekili Mihail Şeremet, NATO Genel Jens Stoltenberg’in açıklamalarıyla Avrupa’yı barut fıçısına çevirmek için her şeyi yaptığını belirtti. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T11:55+0300
2024-05-25T11:55+0300
2024-05-25T12:59+0300
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Şeremet, Sputnik'e demecinde NATO Genel Sekreteri’nin Batı silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çağrısına ilişkin yorumunda Stoltenberg’in Avrupa’yı barut fıçısına çevirmek için her şeyi yaptığını söyledi.NATO Genel Sekreteri’nin Rusya topraklarına yönelik saldırılar ile ilgili bazı kısıtlamaların kaldırılması çağrısını ‘çılgınlık’ olarak nitelendiren Şeremet, “Stoltenberg'in çağrısı, Batı ülkelerinin nüfusu için olası felaket sonuçlarını düşünmeksizin savaş çılgınlığı ve Rusya’ya ne pahasına olursa olsun zarar verme arzusu tarafından dikte ediliyor” ifadelerini kullandı.Rus vekil, Stoltenberg’in Ukrayna ihtilafını daha da alevlendirmek için her şeyi yaptığının ve böylelikle Avrupa’yı barut fıçısına çevirdiğinin altını çizdi.Zaharova, Stoltenberg’in açıklamasını İsviçre’de hazırlıkları yapılan ‘barış konferansının’ katılımcılarına hatırlattıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Telegram kanalından bir açıklama yaparak, NATO Genel Sekreteri’nin Ukrayna’nın Rusya topraklarına Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara yönelik kısıtlamaları kaldırma çağrısının İsviçre’de hazırlıkları yapılan Ukrayna konulu ‘barış konferansına’ katılmayı planlayanlar için bir sinyal olması gerektiğini belirtti.Zaharova, “Stoltenberg, NATO ülkelerine Kiev rejiminin Rusya genelindeki hedeflere yönelik saldırıları ile ilgili kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulundu. İsviçre’deki sözde ‘barış konferansına’ davet edilen herkesin bunu bilmesi yararlı olur” ifadelerini kullandı.Daha önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna’nın Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/stoltenberg-ukrayna-bati-silahlarini-rusyadaki-hedeflere-karsi-kullanabilmeli--1084187826.html
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rusya, mihail şeremet, nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, jens stoltenberg, the economist, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Stoltenberg’in Rusya’yı vurma kısıtlamalarının kaldırılması çağrısına Moskova’dan yanıt
11:55 25.05.2024 (güncellendi: 12:59 25.05.2024)
Rus milletvekili Mihail Şeremet, NATO Genel Jens Stoltenberg’in açıklamalarıyla Avrupa’yı barut fıçısına çevirmek için her şeyi yaptığını belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Şeremet, Sputnik'e demecinde NATO Genel Sekreteri’nin Batı silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çağrısına ilişkin yorumunda Stoltenberg’in Avrupa’yı barut fıçısına çevirmek için her şeyi yaptığını söyledi.
NATO Genel Sekreteri’nin Rusya topraklarına yönelik saldırılar ile ilgili bazı kısıtlamaların kaldırılması çağrısını ‘çılgınlık’ olarak nitelendiren Şeremet, “Stoltenberg'in çağrısı, Batı ülkelerinin nüfusu için olası felaket sonuçlarını düşünmeksizin savaş çılgınlığı ve Rusya’ya ne pahasına olursa olsun zarar verme arzusu tarafından dikte ediliyor” ifadelerini kullandı.
Rus vekil, Stoltenberg’in Ukrayna ihtilafını daha da alevlendirmek için her şeyi yaptığının ve böylelikle Avrupa’yı barut fıçısına çevirdiğinin altını çizdi.
Zaharova, Stoltenberg’in açıklamasını İsviçre’de hazırlıkları yapılan ‘barış konferansının’ katılımcılarına hatırlattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Telegram kanalından bir açıklama yaparak, NATO Genel Sekreteri’nin Ukrayna’nın Rusya topraklarına Batı silahlarıyla yapılacak saldırılara yönelik kısıtlamaları kaldırma çağrısının İsviçre’de hazırlıkları yapılan Ukrayna konulu ‘barış konferansına’ katılmayı planlayanlar için bir sinyal olması gerektiğini belirtti.
Zaharova, “Stoltenberg, NATO ülkelerine Kiev rejiminin Rusya genelindeki hedeflere yönelik saldırıları ile ilgili kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulundu. İsviçre’deki sözde ‘barış konferansına’ davet edilen herkesin bunu bilmesi yararlı olur” ifadelerini kullandı.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna’nın Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söylemişti.