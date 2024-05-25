https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/stoltenberg-ukrayna-bati-silahlarini-rusyadaki-hedeflere-karsi-kullanabilmeli--1084187826.html
Stoltenberg: Ukrayna Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli
Stoltenberg: Ukrayna Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtti. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T00:56+0300
2024-05-25T00:56+0300
2024-05-25T00:55+0300
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ukrayna
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silah
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kısıtlama
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.Stoltenberg, “Müttefiklerin, Ukrayna'ya bağışladıkları silahların kullanımına getirdikleri bazı kısıtlamaları kaldırıp kaldırmamaları gerektiğini düşünmenin zamanı geldi. Özellikle şu sıralar, sınıra yakın Harkov'da çok fazla çatışma yaşanırken, Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere karşı kullanma kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle kendini savunması çok zor” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Avrupalı siyasetçiler tarafından Ukrayna'ya asker gönderilmesi senaryosu sıkça dile getiriliyor.Bir süre önce, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğuğunu ifade etmişti.Kremlin, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacaği uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/harkov-telasi-blinken-rusya-topraklarinin-abd-yapimi-silahlarla-vurulmasi-icin-lobi-yapiyor-1084140852.html
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nato, jens stoltenberg, ukrayna, rusya, batı, silah, the economist, kısıtlama, emmanuel macron, david cameron, kremlin
nato, jens stoltenberg, ukrayna, rusya, batı, silah, the economist, kısıtlama, emmanuel macron, david cameron, kremlin
Stoltenberg: Ukrayna Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg, “Müttefiklerin, Ukrayna'ya bağışladıkları silahların kullanımına getirdikleri bazı kısıtlamaları kaldırıp kaldırmamaları gerektiğini düşünmenin zamanı geldi. Özellikle şu sıralar, sınıra yakın Harkov'da çok fazla çatışma yaşanırken, Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere karşı kullanma kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle kendini savunması çok zor” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Avrupalı siyasetçiler tarafından Ukrayna'ya asker gönderilmesi senaryosu sıkça dile getiriliyor.
Bir süre önce, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğuğunu ifade etmişti.
Kremlin, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacaği uyarısında bulunmuştu.