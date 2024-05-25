https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/stoltenberg-ukrayna-bati-silahlarini-rusyadaki-hedeflere-karsi-kullanabilmeli--1084187826.html

Stoltenberg: Ukrayna Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli

Stoltenberg: Ukrayna Batı silahlarını Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtti. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T00:56+0300

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ukrayna krizi

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jens stoltenberg

ukrayna

rusya

batı

silah

the economist

kısıtlama

emmanuel macron

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.Stoltenberg, “Müttefiklerin, Ukrayna'ya bağışladıkları silahların kullanımına getirdikleri bazı kısıtlamaları kaldırıp kaldırmamaları gerektiğini düşünmenin zamanı geldi. Özellikle şu sıralar, sınıra yakın Harkov'da çok fazla çatışma yaşanırken, Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere karşı kullanma kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle kendini savunması çok zor” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda, başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Avrupalı siyasetçiler tarafından Ukrayna'ya asker gönderilmesi senaryosu sıkça dile getiriliyor.Bir süre önce, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğuğunu ifade etmişti.Kremlin, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacaği uyarısında bulunmuştu.

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