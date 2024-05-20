https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-6-iha-imha-edildi-1084027656.html
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA imha edildi
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-20T19:28+0300
2024-05-20T19:28+0300
2024-05-20T19:28+0300
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma güçleri, Moskova saati ile 17.30 (TSİ ile aynı) sularında Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusunun bir başka İHA’lı saldırı girişimini önledi.Açıklamada, “20 Mayıs tarihinde Moskova saatiyle 17.30 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de, saat 13.00’ten 17.00’ye kadar düzenlenen 4 saldırı girişiminde Ukraynalı askerler tarafından 5 İHA ve 2 Olha çok namlulu roketatar sistemi roketi fırlatıldığını, Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya topraklarını vurmak için fırlattığı tüm İHA ve roketleri başarıyla imha ettiğini duyurmuştu.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna İHA'larının ve füzelerinin büyük bir bölümünü hedefine ulaşamadan imha ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/belgorod-bolgesi-semalarinda-2-olha-roketi-ile-5-iha-imha-edildi-1084023406.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, saldırı
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma güçleri, Moskova saati ile 17.30 (TSİ ile aynı) sularında Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusunun bir başka İHA’lı saldırı girişimini önledi.
Açıklamada, “20 Mayıs tarihinde Moskova saatiyle 17.30 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de, saat 13.00’ten 17.00’ye kadar düzenlenen 4 saldırı girişiminde Ukraynalı askerler tarafından 5 İHA ve 2 Olha çok namlulu roketatar sistemi roketi fırlatıldığını, Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya topraklarını vurmak için fırlattığı tüm İHA ve roketleri başarıyla imha ettiğini duyurmuştu.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna İHA'larının ve füzelerinin büyük bir bölümünü hedefine ulaşamadan imha ediyor.