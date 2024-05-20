https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-6-iha-imha-edildi-1084027656.html

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA imha edildi

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. 20.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-20T19:28+0300

2024-05-20T19:28+0300

2024-05-20T19:28+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

iha

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_9a3d916fe0517dd77924711009e6e7f0.png

Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma güçleri, Moskova saati ile 17.30 (TSİ ile aynı) sularında Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusunun bir başka İHA’lı saldırı girişimini önledi.Açıklamada, “20 Mayıs tarihinde Moskova saatiyle 17.30 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 6 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de, saat 13.00’ten 17.00’ye kadar düzenlenen 4 saldırı girişiminde Ukraynalı askerler tarafından 5 İHA ve 2 Olha çok namlulu roketatar sistemi roketi fırlatıldığını, Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya topraklarını vurmak için fırlattığı tüm İHA ve roketleri başarıyla imha ettiğini duyurmuştu.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine füze ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna İHA'larının ve füzelerinin büyük bir bölümünü hedefine ulaşamadan imha ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/belgorod-bolgesi-semalarinda-2-olha-roketi-ile-5-iha-imha-edildi-1084023406.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, saldırı