https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/resmi-gazetede-yayinlandi-kamuda-yeni-atamalar-geldi-7-universiteye-rektor-libyaya-buyukelci-1084189353.html
Resmi Gazete'de yayınlandı, kamuda yeni atamalar geldi: 7 üniversiteye rektör, Libya'ya büyükelçi
Resmi Gazete'de yayınlandı, kamuda yeni atamalar geldi: 7 üniversiteye rektör, Libya'ya büyükelçi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T10:13+0300
2024-05-25T10:13+0300
2024-05-25T10:19+0300
türkiye
resmi gazete
üniversite
rektör
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rektörlük
rektörlük seçimi
bilgi üniversitesi
atama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 7 üniversiteye rektör ataması yapılırken İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hakan Özkardeş getirildi.Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın ataması yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kara atandı.Adli Tıp'ta yeni atamalarAdli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı'na Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Atan, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Avcı, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Mustafa Bilal Ceylan, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Özdamar görevlendirildi.Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda değişikliklerAyrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda açık bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne Bedri Sinan Gül, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne ise Sezayi Köse atandı. Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarda yeni atamalar: Libya Büyükelçisi değiştiLibya devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar görevlendirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne kurumun genel müdür yardımcısı Taner Beyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Muharrem Eliş getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür yardımcıları Ali Murat Sürekli, Ömer Bilen ve Serkan Çelik görevden alındı. Boşalan Sanayi Genel Müdür yardımcılıklarına Elif Tuğçe Çınar, Ümit Yasin Güven ve İsmail Musab Gülaçar görevlendirildi.
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resmi gazete, üniversite, rektör, rektör ataması, rektörlük, rektörlük seçimi, bilgi üniversitesi, atama
resmi gazete, üniversite, rektör, rektör ataması, rektörlük, rektörlük seçimi, bilgi üniversitesi, atama
Resmi Gazete'de yayınlandı, kamuda yeni atamalar geldi: 7 üniversiteye rektör, Libya'ya büyükelçi
10:13 25.05.2024 (güncellendi: 10:19 25.05.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında 7 farklı üniversiteye yeni rektör atamaları yapıldı. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na da önemli atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 7 üniversiteye rektör ataması yapılırken İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Ege Yazgan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve Başkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hakan Özkardeş getirildi.
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilen Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın ataması yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersoy Kocabıcak, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şeyma Aydınoğlu, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kara atandı.
Adli Tıp'ta yeni atamalar
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı'na Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Atan, Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Avcı, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Mustafa Bilal Ceylan, Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Göz Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Özdamar görevlendirildi.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda değişiklikler
Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nda açık bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na Hakkı Alp, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne Bedri Sinan Gül, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğüne ise Sezayi Köse atandı.
Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarda yeni atamalar: Libya Büyükelçisi değişti
Libya devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Güven Begeç, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar görevlendirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne kurumun genel müdür yardımcısı Taner Beyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Muharrem Eliş getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür yardımcıları Ali Murat Sürekli, Ömer Bilen ve Serkan Çelik görevden alındı. Boşalan Sanayi Genel Müdür yardımcılıklarına Elif Tuğçe Çınar, Ümit Yasin Güven ve İsmail Musab Gülaçar görevlendirildi.