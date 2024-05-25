https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/putin-savunma-sanayii-kuruluslarinin-uretimi-onemli-olcude-artti-1084200724.html

Putin: Savunma sanayi kuruluşlarının üretimi önemli ölçüde arttı

Putin: Savunma sanayi kuruluşlarının üretimi önemli ölçüde arttı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus savunma sanayi işletmelerinin üretim kapasitesinin önemli ölçüde artığını belirterek, çoğunun devletin savunma siparişlerini... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T18:01+0300

2024-05-25T18:01+0300

2024-05-25T18:15+0300

dünya

vladimir putin

rusya savunma sanayisi kompleksi

rus ordusu

askeri operasyon

moskova

korolev

silah

mühimmat

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Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Moskova Bölgesi’ndeki Korolev kentinde askeri-endüstriyel kompleks işletmelerinin yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Rus savunma sanayi işletmelerinin Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyon sırasında üretim hacimlerini önemli ölçüde artırdığını söyledi.Putin, “Son bir buçuk-iki yılda, özel askeri operasyon sırasında savunma sanayinin hacimleri arttı, 2021'den 2023'e kadarki dönemde bu rakamlar sürekli artış gösterdi" dedi.Devlet savunma siparişlerinin zamanında yerine getirildiğini belirten Putin, "Çoğu kuruluş, devlet savunma siparişlerini verimli bir şekilde zamanında ve hatta bazılarını planlanandan önce yerine getiriyor" diye konuştu.Putin, aynı zamanda Rus birliklerinin modern yüksek teknolojili silah ve teçhizatla ritmik tedariğinin artırılmasının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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vladimir putin, rusya savunma sanayisi kompleksi, rus ordusu, askeri operasyon, moskova, korolev, silah, mühimmat