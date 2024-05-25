https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/putin-savunma-sanayii-kuruluslarinin-uretimi-onemli-olcude-artti-1084200724.html
Putin: Savunma sanayi kuruluşlarının üretimi önemli ölçüde arttı
Putin: Savunma sanayi kuruluşlarının üretimi önemli ölçüde arttı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus savunma sanayi işletmelerinin üretim kapasitesinin önemli ölçüde artığını belirterek, çoğunun devletin savunma siparişlerini... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T18:01+0300
2024-05-25T18:01+0300
2024-05-25T18:15+0300
dünya
vladimir putin
rusya savunma sanayisi kompleksi
rus ordusu
askeri operasyon
moskova
korolev
silah
mühimmat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084179668_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_b1027f0598d5f8cb4ad556d160842d5b.jpg
Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Moskova Bölgesi’ndeki Korolev kentinde askeri-endüstriyel kompleks işletmelerinin yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Rus savunma sanayi işletmelerinin Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyon sırasında üretim hacimlerini önemli ölçüde artırdığını söyledi.Putin, “Son bir buçuk-iki yılda, özel askeri operasyon sırasında savunma sanayinin hacimleri arttı, 2021'den 2023'e kadarki dönemde bu rakamlar sürekli artış gösterdi" dedi.Devlet savunma siparişlerinin zamanında yerine getirildiğini belirten Putin, "Çoğu kuruluş, devlet savunma siparişlerini verimli bir şekilde zamanında ve hatta bazılarını planlanandan önce yerine getiriyor" diye konuştu.Putin, aynı zamanda Rus birliklerinin modern yüksek teknolojili silah ve teçhizatla ritmik tedariğinin artırılmasının devam etmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/abd-rusya-karsiti-yaptirimlarin-listesini-genisletti-1083378951.html
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084179668_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_9d7e1b355ac7f8b20e3dcfb0b30a7c72.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, rusya savunma sanayisi kompleksi, rus ordusu, askeri operasyon, moskova, korolev, silah, mühimmat
vladimir putin, rusya savunma sanayisi kompleksi, rus ordusu, askeri operasyon, moskova, korolev, silah, mühimmat
Putin: Savunma sanayi kuruluşlarının üretimi önemli ölçüde arttı
18:01 25.05.2024 (güncellendi: 18:15 25.05.2024)
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus savunma sanayi işletmelerinin üretim kapasitesinin önemli ölçüde artığını belirterek, çoğunun devletin savunma siparişlerini zamanında yerine getirdiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Moskova Bölgesi’ndeki Korolev kentinde askeri-endüstriyel kompleks işletmelerinin yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Rus savunma sanayi işletmelerinin Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyon sırasında üretim hacimlerini önemli ölçüde artırdığını söyledi.
Putin, “Son bir buçuk-iki yılda, özel askeri operasyon sırasında savunma sanayinin hacimleri arttı, 2021'den 2023'e kadarki dönemde bu rakamlar sürekli artış gösterdi" dedi.
Devlet savunma siparişlerinin zamanında yerine getirildiğini belirten Putin, "Çoğu kuruluş, devlet savunma siparişlerini verimli bir şekilde zamanında ve hatta bazılarını planlanandan önce yerine getiriyor" diye konuştu.
Putin, aynı zamanda Rus birliklerinin modern yüksek teknolojili silah ve teçhizatla ritmik tedariğinin artırılmasının devam etmesi gerektiğini vurguladı.