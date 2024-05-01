https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/abd-rusya-karsiti-yaptirimlarin-listesini-genisletti-1083378951.html

ABD, Rusya karşıtı yaptırımların listesini genişletti

ABD, Rusya karşıtı yaptırımların listesini genişletti

Sputnik Türkiye

ABD, 16 gemi ve Rus Pobeda havayolu şirketi de dahil olmak üzere onlarca kişi ve kuruluşa yeni yaptırımlar getirdi. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T20:32+0300

2024-05-01T20:32+0300

2024-05-01T21:09+0300

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abd hazine bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği

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ABD, 16 gemi ve Rus Pobeda havayolu şirketi de dahil olmak üzere onlarca kişi ve kuruluşa karşı yeni Rusya karşıtı yaptırımlar uygulamaya koydu. Yaptırım listesine ilişkin güncellemeler bugün ABD Hazine Bakanlığı’nın sitesinde yayınlandı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım listesine aralarında Rusya, Azerbaycan ve Belarus vatandaşlarının da bulunduğu ve Washington tarafından Rus savunma sanayii ve ilgili şirketlerle bağlantısı olduğundan şüphelenilen onarca kişinin dahil edildiği belirtildi.Yaptırımlara tabi tutulan şirketler arasında Ural Otomobil Fabrikası, Bryansk Otomobil Fabrikası, Proton elektronik aygıt üretim fabrikası, Kazan’da yer alan Elektropribor fabrikası, Rau Pharm A.Ş., Sibantrasit şirketler grubu, Yaroslavl Motor Fabrikası ve diğer Rus işletmeleri yer alıyor.Rusya Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği de yaptırım listesindeABD Hazine Bakanlığı’nın güncellenen yaptırım listesinde onlarca kişi ve kuruluşun yanı sıra ‘Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği’ de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230519/abd-rusya-dis-istihbarat-servisini-yaptirim-listesine-aldi-1071313916.html

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abd, rusya, rusya karşıtı yaptırımlar, yaptırım listesi, abd hazine bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri radyolojik, kimyasal ve biyolojik koruma birliği